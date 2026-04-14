Bikin Geger, Kokain 27,8 Kg Ditemukan Warga di Pantai Sumenep

Polisi ke lokasi temuan bungkusan diduga berisi kokain 27,83 kg di Pantai Kahuripan Sumenep.(Foto: beritajatim)

Warga Dusun Lombi Timur, Desa Gedugan, Kecamatan/Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura menemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi narkoba seberat 27,83 kilogram (Kg). Temuan kokain di sebuah pantai ini menggegerkan warga sekitar.

Warga awalnya menemukan bungkusan plastik misterius bertuliskan “BUGATTI” di Pantai Kahuripan, Giligenting. Temuan ini langsung dilaporkan warga ke kepolisian.

Petugas yang datang ke lokasi langsung mengecek isi bungkusan tersebut. Setelah dibongkar, bungkusan tersebut berisi 23 kantong plastik yang diduga merupakan kokain.

Dari total barang bukti tersebut, 9 bungkusan di antaranya ditemukan berada di dalam sebuah pulasak berbahan terpal warna abu-abu, sementara 14 bungkusan lainnya ditemukan dalam kondisi tercecer di sekitar lokasi.

Kapolres Sumenep, Anang Hardiyanto, mengungkapkan seluruh barang temuan itu telah diamankan dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Sumenep untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, termasuk melakukan uji laboratorium.

“Untuk lebih lengkap dan detail temuan itu, kami masih melakukan uji lab guna memastikan agar tidak ada kesimpangsiuran. Hasil lab nanti akan kami sampaikan pada rekan-rekan wartawan sekalian. Mohon sabar menunggu,” katanya seperti dikutip, Selasa (14/04/2026).

Barang bukti tersebut rencananya akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur guna memastikan kandungan zat di dalamnya, sekaligus memperkuat proses pembuktian hukum.

Anang menjelaskan, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul puluhan kilogram barang yang diduga kokain tersebut. Polisi juga tengah mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas barang tersebut.

“Sedangkan untuk status perkara masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka,” ujarnya.

Anang berjanji akan mengusut tuntas temuan tersebut. Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah melaporkan temuan ini. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap jaringan di balik peredaran narkotika ini. Kami pastikan kasus ini akan ditangani secara profesional dan transparan,” tegasnya.

Atas temuan tersebut, penyidik menerapkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.