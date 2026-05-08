Bila Ada Suspek Hantavirus, Harus Cepat Diinvestigasi dan Isolasi Diri

Pengamat kesehatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Hermawan Saputra mengatakan cara terbaik untuk mencegah penyebaran hantavirus yakni dengan menghilangkan risiko adanya tikus.

"Artinya daerah-daerah yang comberan, kumuh, kotor ini kan adalah area yang paling disukai tikus," kata Hermawan kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan bila sudah ditemukan kasus seperti hantavirus ini, maka memang perlu dilakukan deteksi cepat dan isolasi terhadap ruang penularannya, termasuk melakukan tracing.

"Ini bertujuan untuk melakukan investigasi wabah agar tidak menyebar. Dan kalau sudah ditemukan suspect pada orang tertentu, maka dia harus diisolasi dan dilakukan perawatan hingga pengobatan yang tuntas," jelasnya.

Terkait tingkat kematian yang cukup tinggi dari hantavirus yakni mencapai 40 persen, dia menyebut wajar saja karena virus ini menyerang paru-paru sehingga disebut sebagai respiratory syndrome dan pulmonary syndrome.

"Ini berkaitan erat dengan kasus-kasus yang menyebabkan gagal napas karena sesak, karena juga ada gangguan pada pulmo. Umumnya virus-virus yang menyerang paru pasti akan menimbulkan pneumonia dan apalagi kasus yang cepat, pesat itu fatal akibatnya," ungkapnya.

Oleh karena itu, Hermawan kembali menekankan bila sudah terdeteksi inang virus tersebut, maka perlu investigasi secara cepat dan orang yang terkena harus diisolasi.

"Seperti halnya kapal pesiar yang ada di perairan itu sebenarnya bagus (penanganan kasusnya), sehingga bisa dilokalisir. Yang paling penting itu, diketahui dulu sumber penularannya dari mana, maka dari situlah investigasi dan kecepatan containment dan isolasi dari kasus ini akan menentukan pola penyebaran yang relatif cepat untuk diantisipasi," paparnya.