Bill Gates Bikin Buku Soal Bagaimana Menghindari Pandemi

Pendiri Microsoft, Bill Gates yakin virus corona bisa menjadi pandemi global yang terakhir - untuk itu ia memutuskan untuk menulis buku yang akan menjelaskan teorinya tersebut bisa dipercaya.

Ia menulis sebuah buku tentang bagaimana mencegah pandemi berikutnya. Buku tersebut berjudul How to Prevent the Next Pandemic, dan akan dirilis pada 3 Mei mendatang, oleh penerbit Knopf di AS dan Penguin Random House secara internasional.

"Saya telah menulis sebuah buku tentang bagaimana kita dapat memastikan dunia tidak pernah menderita melalui sesuatu seperti COVID-19 lagi. Saya percaya bahwa COVID-19 bisa menjadi pandemi terakhir," kata Bill Gates seperti dikutip dari blog pribadinya, Gates Notes.

Ia menyadari bahwa keyakinan akan berakhirnya pandemi mungkin sulit dipercaya, mengingat saat ini seluruh dunia masih berusaha mengendalikan COVID."Dua tahun terakhir telah menyebabkan sejumlah besar kesulitan yang luar biasa di seluruh dunia, dan tidak mudah untuk merasa optimis ketika Anda menanggung kesengsaraan yang dialami begitu banyak orang," ujarnya.

"Tetapi setiap kali saya melihat penderitaan yang ditimbulkan oleh COVID, setiap kali saya membaca tentang jumlah kematian terbaru atau mendengar tentang seseorang yang kehilangan pekerjaan, saya langsung berpikir: kita tidak bisa seperti ini lagi," sambungnya.

Dalam buku terbarunya, Gates memaparkan langkah-langkah spesifik yang dapat diambil untuk tidak hanya menghentikan pandemi di masa depan, tetapi dalam prosesnya, memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik untuk semua orang di seluruh dunia.

Gates menguraikan berbagai hal yang dapat dipelajari dari pandemi ini, inovasi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa, dan alat baru yang dibutuhkan untuk menghentikan patogen lebih awal.

"Dunia sekarang mengerti betapa seriusnya kita harus menangani pandemi, dan momentum ada di pihak kita. Tidak ada yang perlu diyakinkan bahwa penyakit menular dapat membunuh jutaan orang atau mematikan ekonomi global. Jika kita membuat pilihan dan investasi yang tepat, kita dapat menjadikan COVID-19 sebagai pandemi terakhir," tutupnya.

Buku ini akan diterbitkan melalui Knopf di AS dan Penguin Random House secara internasional. Ini diharapkan akan tersedia pada 3 Mei 2022.

Miliarder berusia 66 tahun yang baru saja berpisah dari istrinya Melinda Gates setelah 27 tahun menikah, telah menjadi advokat untuk vaksin Covid sejak awal pandemi. Yayasan mereka, yang didedikasikan untuk membersihkan dunia dari penyakit seperti Polio, Malaria, dan Ebola, telah menjanjikan total $ 2 miliar sejak Januari 2020 untuk memerangi penyebaran COVID-19 demikian melansir metro.