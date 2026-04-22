Bintang Pop d4vd Terancam Hukuman Mati Kasus Mutilasi Tragis di Bagasi Tesla

D4vd didakwa pembunuhan tingkat pertama di pengadilan AS dan terancam hukuman Mati (foto:X/@FearedBuck)

David Anthony Burke, penyanyi muda berbakat asal Amerika Serikat yang lebih dikenal dengan nama panggung d4vd, kini harus menghadapi kenyataan pahit di balik jeruji besi.

Bukan lagi soal prestasi di tangga lagu, d4vd resmi didakwa atas pembunuhan tingkat pertama yang bisa menyeretnya ke kursi eksekusi atau hukuman mati.

Kasus yang menyeret pelantun hit "Romantic Homicide" ini bermula dari hilangnya seorang remaja putri berusia 14 tahun, Celeste Rivas Hernandez, pada tahun 2024.

Setelah pencarian panjang, misteri itu terjawab dengan cara yang paling mengerikan; jasad Celeste ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam bagasi depan (frunk) mobil Tesla milik d4vd pada September 2025.

Dakwaan Berlapis

Jaksa wilayah Los Angeles tidak main-main dalam menyusun tuntutan. d4vd didakwa dengan serangkaian pasal berat yang membuatnya terancam hukuman maksimal.

Beberapa faktor pemberat (special circumstances) yang diajukan jaksa antara lain pembunuhan berencana & Intai (Lying in Wait). Dugaan bahwa aksi ini telah direncanakan dengan matang.

Pembunuhan saksi Celeste diduga dibunuh karena ia merupakan saksi kunci atas dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh sang musisi sebelumnya.

Jaksa menduga d4vd nekat menghabisi nyawa korban demi melindungi reputasi dan karier musiknya yang sedang naik daun. Tuduhan keji mengenai perlakuan terhadap jasad korban setelah kematiannya.

Bantahan dan Proses Hukum

Dalam persidangan perdana yang digelar April 2026, d4vd yang tampil mengenakan baju tahanan tampak tenang namun tegas menyatakan dirinya tidak bersalah. Tim kuasa hukumnya mengklaim bahwa bukti-bukti yang diajukan jaksa bersifat sirkumstansial dan mereka siap melakukan pembelaan agresif untuk membersihkan nama kliennya.

"Klien kami adalah korban dari asumsi prematur. Kami akan membuktikan di pengadilan bahwa David tidak melakukan tindakan keji seperti yang dituduhkan," ujar pengacara d4vd di depan awak media.

Keadilan untuk Celeste

Di sisi lain, keluarga Celeste Hernandez terus menuntut keadilan. Bagi mereka, tuntutan hukuman mati adalah ganjaran yang setimpal atas hilangnya nyawa putri mereka dengan cara yang sangat tragis.

Kini, dunia menunggu kelanjutan persidangan ini. Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan dengan "keadaan khusus" tersebut, hukum di Amerika Serikat membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan vonis penjara seumur hidup tanpa remisi, atau yang paling ekstrem, hukuman mati!

Karier cemerlang d4vd yang baru saja dimulai kini berada di ujung tanduk, tertutup oleh bayang-bayang kasus kriminal paling mengejutkan di Hollywood tahun ini.