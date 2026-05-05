Bintang Tenis "Bersinar" di Met Gala 2026

Ukuran Font Kecil Besar

Venus Williams membawa Wimbledon ke dalam desain pakaiannya saat mengikuti acara mode busana tahunan Met Gala 2026, yang juga oleh dihadiri bintang tenis Serena Williams dan Naomi Osaka.

Sang juara tunggal Grand Slam tujuh kali, yang didapuk sebagai Ketua Bersama Met Gala 2026 bersama dengan Beyonce, Nicole Kidman dan Anna Wintour, tampil menggunakan gaun hitam kristal Swarovski.

Dikutip dari WTA, Gaun yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan pelat leher penuh mutiara tersebut terinspirasi dari salah satu turnamen tenis tertua dunia, Wimbledon.

Pelat leher tersebut melambangkan Venus Rosewater Dish, trofi juara di Wimbledon, yang dilipat menjadi dua dengan detail yang menggambarkan orang-orang dan sejumlah tempat penting bagi Venus Williams.

"Ada banyak simbol. Ibu saya ada di sini, ayah saya ada di sini, ada simbolis dari budaya saya di Afrika Barat, Menara Watts mewakili California Selatan. Rasanya tepat untuk tema ini," kata Venus, menjelaskan pakaiannya yang sesuai dengan dress code "Fashion is Art".

Salah seorang yang penting dalam hidup Venus Wiliams, saudara perempuannya, yakni Serena Williams, juga tampil bersinar di Met Gala 2026

Juara tunggal Grand Slam 23 kali itu mengenakan pakaian serba perak, dengan gaun dan sepatu asimetris rancangan Marc Jacobs. Ia melengkapi penampilannya dengan perhiasan David Yurman.

Sementara itu, Osaka melanjutkan kolaborasi dengan perancang busana Robert Wun, yang merancang penampilannya yang terinspirasi ubur-ubur dari Nike yang menjadi viral di Australian Open 2026.

Osaka tampil memukau dengan gaun yang dia sebut terinspirasi dari pengelupasan kulit dan anatomi manusia.

Tampil di Met Gala untuk pertama kalinya sejak menjadi Ketua Bersama pada 2021, Osaka melangkah di karpet merah dengan mantel panjang menjuntai berwarna gading dengan bulu merah yang memiliki jahitan terbuka memperlihatkan kristal merah.

Penampilan tersebut dipercantik dengan topi dengan tepi lebar berukuran besar berwarna serasi karya Awon Golding.

Di balik mantel yang menjadi lapisan luar penampilannya itu, Osaka mengenakan gaun merah ketat berhiaskan ribuan kristal Swarovski dalam empat macam gradasi warna merah, dengan sarung tangan transparan berlengan panjang dan kuku runcing.

Dilaporkan bahwa penampilan tersebut membutuhkan lebih dari 3.200 jam pengerjaan, dan gaun tersebut memiliki 659.000 jahitan.

Osaka mengatakan bahwa dia sangat kagum dengan keseluruhan kreasi tersebut.