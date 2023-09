Bioskop Dibuka, Deretan Film Box Office Ini Siap Ditonton

Bioskop di DKI Jakarta rencananya akan dibuka mulai 14 September. Meski masih menunggu kepastian, jaringan bioskop CGV sudah melakukan beberapa persiapan.



Menyambut sinyal kuat pembukaan bioskop pada 14 September 2021, CGV terus menyiapkan banyak tidak hanya dari segi persiapan kesehatan untuk pengunjung tapi juga deretan film layar lebar yang menarik dan tentunya tetap mengikuti tren terkini.

Film- film layar lebar yang disiapkan merupakan film- film yang juga masih tayang secara global sehingga anda tak perlu khawatir ketinggalan hype dari industri perfilman dunia.

"Untuk trailer-trailer film dapat dicek melalui Instagram @cgv.id, Sosial Media CGV Indonesia lainnya serta juga bisa dilihat di aplikasi & website www.cgv.id," kata Head of Marketing and Sales CGV Indonesia Diana Abbas dikutip dari Antara.

Berikut deretan film layar lebar yang akan tayang di CGV jika pembukaan bioskop di Indonesia resmi jatuh pada 14 September 2021:

Shang-Chi The Legend of The Ten Rings

Shang-Chi merupakan film garapan Marvel Studios dan akan mengisahkan perjalanan seru Shang-Chi (Simu Liu) sebagai pahlawan super dari benua Asia pertama dari lini waktu Marvel Cinematic Universe (MCU).

Shang-Chi dikenal sebagai ahli kungfu dan juga pertarungan tanpa senjata. Penonton akan diajak untuk merasakan petulangan Shang-Chi menghadapi masa lalunya yang terhubungan dengan organisasi berbahaya bernama "Ten Rings".

Tertarik kah anda untuk adegan aksi pahlawan super yang mendebarkan? Fakta menarik dari film ini, tiga musisi muda asal Indonesia yaitu Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue yang berada di bawah naungan 88rising ikut terlibat untuk mengisi soundtrack dari film "Shang-Chi".

Black Widow

Black Widow juga termasuk dalam film garapan Marvel Studios, film ini akan merupakan spin off dari tokoh Agen Romanoff (Scarlett Johansson).

Anda akan diajak untuk menyelami masa lalu kelam dari Natasha Romanoff sebelum akhirnya ia menjadi pahlawan super. Masa lalu kelamnya itu berisikan konspirasi yang berbahaya dan menegangkan.

Sudah siap melihat kepiawaian Natasha Romanoff menghadapi bahaya?

Suicide Squad

Berbeda dengan dua film sebelumnya, Suicide Squad garapan DC Films disutradarai oleh James Gunn mengangkat kisah para penjahat super.

Anda tentu mengenal pahlawan super dari DC Universe seperti Harley Quinn, Bloodsport, dan Peacemaker. Bersama penjahat super lainnya mereka dikirim dalam satuan bernama "Task Force X".

Para penjahat super itu harus berhadapan dengan musuh yang lebih mengerikan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia dunia di Pulau Corto Maltese.

Berhasilkah mereka menyelamatkan dunia?

Free Guy

Film ini merupakan besutan dari Disney Studios, mengisahkan seorang pria bernama Guy yang diperankan oleh aktor asal Kanada Ryan Reynolds.

Guy merupakan seorang pekerja bank yang menyadari ternyata ia hanyalah sebuah karakter dalam gim yang dikenal sebagai Non Player Charater (NPC) di dalam dunia video gim yang keras dan brutal.

Film ini dijanjikan akan mengocok perut anda dengan komedi yang disajikan secara apik khas Ryan Reynolds.

Malignant

Film Malignant dengan pemeran utama Annabelle Wallis memerankan tokoh Madison Mitchell memiliki genre horor dan thriller.

James Wan berperan menjadi sutradara dalam film itu, mengisahkan Madison yang dilumpuhkan oleh serangkaian mimpi pembunuhan yang mengerikan.

Siksaannya terasa nyata dan semakin buruk ketika ia menemukan fakta bahwa mimpi itu adalah kenyataan yang menakutkan.

Snake Eyes

Film ini merupakan spin- off dari film "G.I. Joe" yang sarat akan aksi dan petualangan yang menegangkan. Menariknya film ini akan mengisahkan karakter- karakter lainnya yang berhubungan dengan Snake Eyes.

Berdurasi selama dua jam lamanya, anda akan dipuaskan dengan penampilan aktor- aktor asal Asia di Hollywood seperti Henry Goulding, Andrew Koji, dan Haruka Abe, termasuk aktor asal Tanah Air yaitu Iko Uwais.

Stillwater

"Stillwater" merupakan film yang dibintangi oleh Matt Damon sebagai Bill, ia merupakan seorang ayah yang melakukan perjalanan dari Amerika Serikat ke daratan Eropa tepatnya ke Prancis dengan misi membantu putrinya yang diasingkan.

Putrinya dipenjara atas tuduhan pembunuhan yang padahal tak pernah dilakukannya.

Film bergenre kriminal dan dibumbui drama itu pun akan memberikan kepuasan bagi anda pecinta film aksi.

Hard Hit

"Hard Hit" merupakan film asal Korea Selatan mengisahkan seorang pria bernama Sung Kyu yang diperankan oleh Jo Woo Jin seorang manajer di sebuah bank cabang.

Tak seperti hari biasanya, pada saat ia mengantarkan buah hatinya menuju sekolah tiba- tiba ia mendapatkan panggilan misterius tanpa nomor yang memberi pesan menegangkan.

"Ketika anda keluar dari mobil, sebuah bom akan meledak".

Bintang lainnya yang terlibat dalam film itu seperti Ji Chang Wook, Kim Ji Ho, serta Lee Jae In.

Space Jam: A New Legacy

Tokoh- tokoh kartun dari Warner Bros kembali beraksi, Bugs Bunny (Jeff Bergman), Lolla The Rabbit (Zendaya), dan teman- temannya akan membantu pebasket profesional LeBron James menyelematkan putranya yang diculik oleh kecerdasan buatan.

Bersama mereka berusaha bekerjasama dan mengalahkan tokoh antagonis G. Rhytm yang diperankan oleh Don Cheadle.

Escape From Mogadishu

Diangkat dari kisah nyata berlatar waktu 1991 di Somalia saat perang pun pecah. Kedutaan Korea Selatan maupun Korea Utara sama- sama memiliki tujuan menyelamatkan personel dan anggota keluarga mereka.

Bersama mereka memiliki misi untuk melarikan diri dari Mogadishu yang berada dalam situasi kacau.

Jo In Sung, Kim Yoon Seok, hingga Huh Joon Ho membintangi film bergenre aksi itu dengan sangat apik dan menjadikan film "Escape From Mogadishu" menjadi film layar lebar dengan pendapatan terbesar di Negeri Ginseng pada pasca pandemi.

Blackpink: The Movie

Film ini merupakan perjalanan dokumenter dan juga saksi dari para keempat anggota grup idola K-pop kenamaan global yaitu BLACKPINK.

Sebagai penanda lima tahun mereka berkarir di industri musik, penonton akan diajak mengenal lebih dalam kehidupan dari Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa.

Begitu banyak sajian tayangan menarik yang disiapkan CGV untuk menghibur masyarakat Indonesia.

Tak lupa CGV juga sudah menyiapkan berbagai pelengkap untuk memenuhi penerapan protokol kesehatan termasuk penyediaan barcode untuk aplikasi PeduliLindungi sehingga dipastikan setiap pengunjung sudah menerima vaksin COVID-19.

Dari segi pembelian tiket pun para penonton dimudahkan karena CGV menyediakan banyak opsi baik daring maupun langsung tentunya keduanya mendukung pembayaran digital yang touchless dan tentunya sesuai dengan penerapan penjagaan jarak dalam protokol kesehatan di pandemi COVID-19.

"Saat ini kami dari pihak bioskop sudah sangat siap, tinggal mengikuti kebijakan dari pemerintah," tutup Diana.