Bisa-bisanya Pengacara Nadiem Kompak Mangkir, JPU: Sidang Bukan Tempat Orasi!

Suasana sidang kasus dugaan korupsi Chromebook yang tidak dihadiri tim penasihat hukum Nadiem Makarim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026). (Foto: Antara/Kejaksaan Agung RI).

Ukuran Font Kecil Besar

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung menyayangkan ketidakhadiran tim penasihat hukum Nadiem Makarim dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/4/2026).

JPU Roy Riady menilai absennya kuasa hukum tersebut tidak mencerminkan kepatuhan terhadap proses peradilan. Ia menegaskan, langkah itu juga menunjukkan sikap yang tidak profesional dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum.

“Segala bentuk keberatan maupun permohonan penundaan seharusnya disampaikan secara patut di hadapan persidangan dan bukan melalui tindakan absen secara sepihak karena profesionalitas penegak hukum diuji melalui pemahaman mereka terhadap hukum acara,” katanya.

Roy juga menanggapi kemungkinan adanya unsur protes dari pihak pengacara. Menurutnya, ruang sidang bukan tempat untuk menyampaikan keberatan dengan cara seperti aksi di luar pengadilan.

Ia menekankan, perbedaan pandangan antara jaksa dan penasihat hukum merupakan hal wajar dalam proses hukum. Namun, semua argumentasi seharusnya disampaikan secara resmi di dalam persidangan agar tercatat dalam proses peradilan.

Di sisi lain, terkait ketidakhadiran terdakwa Nadiem Makarim, JPU menyebut yang bersangkutan memang tidak dapat mengikuti sidang karena kondisi kesehatan. Roy mengatakan, pihaknya sebenarnya telah menghadirkan Nadiem ke lokasi sidang, namun kemudian mendapat informasi dari rumah tahanan bahwa terdakwa sedang sakit.

Meski belum menerima surat keterangan dokter secara resmi, JPU tetap mengajukan penundaan sidang kepada majelis hakim dengan pertimbangan kemanusiaan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan menunda persidangan karena terdakwa tidak dapat hadir dan tim kuasa hukumnya juga tidak datang.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto Abdullah, menetapkan sidang lanjutan digelar pada Senin (27/4/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi serta ahli yang meringankan (a de charge).

Dalam kesempatan itu, majelis hakim berharap kondisi Nadiem segera membaik agar dapat mengikuti proses persidangan. Hakim juga mengingatkan tim penasihat hukum agar hadir dan menjalankan tugas secara profesional pada sidang berikutnya.