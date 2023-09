Bjorka Siap Beraksi Lagi, Singgung Akun Palsu dan Tukang Es

Peretas Bjorka kembali memberikan update dalam akun private telegramnya. Ia menyindir para akun-akun palsu di media sosial. Hingga saat ini, ia hanya menaruh link Twitter resmi yang sudah ditangguhkan, yakni https://twitter.com/bjorkanesian, dan kanal Telegram https://bjork.ai.

"Sejak akun Twitter terakhir saya @bjorkanesian ditangguhkan, sampai sekarang saya tidak memiliki akun Twitter. Jadi jika ada akun yang memakai nama saya, maka itu akun palsu," tuturnya lewat grup Telegram, Selasa (20/9/).

"Saya tidak pernah memiliki akun Instagram atau Tiktok atau membuat video bodoh," lanjutnya.

Ia kembali menegaskan jika saat ini chanel Telegram yang beranggota lebih dari 25 ribu orang itu menjadi satu-satunya saluran komunikasi yang digunakannya.

"Saat ini satu-satunya saluran komunikasi yang saya gunakan hanya Telegram dan Breached.to," ungkap pembocor data yang mengaku berbasis di Polandia ini.

Bjorka pun mengaku segera menyiapkan kejutan. "there will be a surprise soon," tulisnya.

Di akhir pesan pada akun telegramnya ia juga mengunggah sebuah gambar penjual Es Bjorka yang tengah viral pasca kejadian penangkapan pemuda di Madiun.

Sebelumnya diketahui, Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH, warga Desa Banjarsari Kulo, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, diamankan pihak kepolisian pada Rabu (14/9/2022) pukul 18.30 WIB. Pria yang berprofesi sebagai tukang es itu mengaku membantu hacker Bjorka.