BLACKPINK Kepanasan di GBK, Rose dan Jenni Sampai Bawa Kipas di Panggung

Rose, Jisso, Jenni dan Lisa mengakui udara panas Jakarta saat konser "BLACKPINK World Tour [BORN PINK]" yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, pada Sabtu (11/3/2023).

Meski manggung malam hari, keempat personel BLACKPINK itu tak bisa menahan panasnya udara Jakarta. Bahkan beberapa kali, Rose dan Jenni tampak memegangi kipas portable untuk mengusir gerah dan panas saat konser di GBK.

"Udara Jakarta saat ini terasa panas, ya. Kami jadi butuh lebih banyak tenaga untuk tampil," kata Rose di sela-sela pertunjukan. Sesekali, ia mengibas-ngibaskan tangan dan rambutnya, mengisyaratkan bahwa dia benar-benar merasa kepanasan.

Rose pun mengatakan ia yakin bahwa udara panas itu disebabkan oleh energi dari penggemar mereka, BLINK, yang sangat bersemangat untuk menyaksikan konser."Aku yakin ini berkat energi kalian, dan aku senang dengan energi kalian. Kami sangat enjoy menghabiskan waktu yang lama di sini," ujarnya.

Kemudian, Rose juga memuji BLINK yang sangat kompak dan berhasil membuat stadion menjadi seperti lautan berwarna merah muda berkat lightstick yang menyala.

Dalam konser yang dipromotori oleh iME Indonesia itu, BLACKPINK membawakan lagu-lagu hit mereka mulai dari "How You Like That", "Pretty Savage", "Whistle", "Don't Know What to Do", "Lovesick Girls", "Kill This Love", hingga "Pink Venom". Selain tampil sebagai grup, Rose, Jisoo, Jennie, dan Lisa juga tampil secara individu.

Dengan lagu-lagu tersebut, BLACKPINK sukses mengguncang GBK. Keempat member dan semua BLINK yang hadir tampak sangat menikmati pertunjukan, seolah-olah tak pernah kehabisan energi.

"Sepertinya ini adalah kerumunan yang paling besar yang menyaksikan konser kami," kata Rose.

Jennie kemudian berusaha terus membakar semangat BLINK. Ia meminta BLINK untuk berdiri dan menari. Tak lama, keempat anggota membawakan lagu "Ddu-du ddu-du", yang langsung disambut gemuruh teriakan histeris dari setiap sudut stadion.

Setelah lagu tersebut, mereka membawakan lagu "Forever Young", "Yeah Yeah Yeah", dan ditutup dengan "As If It's Your Last".

"Terima kasih!" kata seluruh anggota dalam bahasa Indonesia saat mengakhiri konser. "Sampai bertemu besok," tutup mereka.

"BLACKPINK World Tour [BORN PINK]" merupakan kali kedua bagi BLACKPINK menggelar konser tunggal di Indonesia. Sebelumnya, mereka menggelar konser "BLACKPINK in Your Area World Tour" di ICE BSD Tangerang pada 2019. Pada konser kali ini, mereka akan tampil dua hari yakni Sabtu (11/3/2023) dan Minggu (12/3/2023).