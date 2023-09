BLACKPINK Sulap GBK Jadi Pink

Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, disulap jadi berwarna pink Sabtu (11/3/2023) sepanjang hari berkat penampilan BLACKPINK di konser World Tour [BORN PINK].

Tak hanya lampu stadion yang dibuat pink, puluhan ribu BLINK yang hadir, juga 'mem-pink-an' GBK dengan lightstick mereka sepanjang konser berjalan.

Aksi kompak BLINK tersebut sudah terlihat sejak pintu Stadion Utama GBK dibuka untuk konser pada pukul 16.30 WIB.

Rose, Jennie, Lisa, dan Jisoo terpukau dan memuji lautan pink yang dibuat oleh BLINK."Wah, lihat lautan warna berwarna pink ini. Terlihat indah mulai dari atas sana. Aku sangat beruntung bisa melihat lautan pink yang menakjubkan ini," kata Rose di tengah-tengah konser.

Rose pun mengucapkan terima kasih kepada BLINK karena sudah menyempatkan hadir meski sempat gerimis sesaat sebelum konser dimulai. Padahal di siang sampai sore hari itu, cuaca Jakarta sangat terik. Beruntung, gerimis tidak berlangsung lama dan berhenti saat BLACKPINK mulai naik ke atas panggung."Terima kasih sudah hadir di konser kami walaupun cuaca sepertinya sedang tidak terlalu baik," ujarnya.

Dalam konser berdurasi dua jam yang dipromotori oleh iME Indonesia itu, BLACKPINK membawakan banyak lagu mulau dari "How You Like That", "Pretty Savage", "Whistle", "Don't Know What to Do", "Lovesick Girls", "Kill This Love", "Crazy Over You", "Playing with Fire".

Tak ketinggalan, lagu "Pink Venom", "Shut Down", "Typa Girl", "Ddu-ddu Ddu-du", "Forever Young", hingga "As If It's Your Last" juga turut dibawakan oleh grup yang berada di bawah naungan YG Entertainment itu.

Selain itu, ketiga member juga tampil solo dimulai dari Jisoo yang membawakan "Liar" dari Camila Cabello, Jennie dengan "You & Me", Rose dengan "Hard to Love" dan "On The Ground", dan Lisa dengan "Lalisa" dan "Money".

Sebagai informasi, pada hari ini, Minggu (12/2/2023), konser "BLACKPINK World Tour [BORN PINK]" akan kembali digelar di lokasi yang sama. Jika hari pertama konser dimulai pukul 19.00 WIB, di hari kedua konser akan dimulai 30 menit lebih awal, yakni pukul 18.30 WIB.