BMKG: 90 Persen Wilayah Jabar akan Alami Kemarau Ekstrem

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan 90 persen wilayah Jawa Barat akan mengalami kemarau ekstrem pada Agustus 2026, bahkan sudah mulai terasa di wilayah Kabupaten Bekasi dan Karawang Utara.

Prakirawan BMKG Jawa Barat Vivi Indhira menyebut kondisi kemarau akan jauh lebih kering dari kondisi normal.

"Fenomena kemarau ini sebenarnya sudah mulai merayap sejak Maret di Bekasi dan Karawang Utara, lalu meluas ke Subang serta Indramayu pada April. Puncaknya, kemarau ekstrem pada Agustus mendatang," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Selain pada Agustus dengan 90 persen wilayah mengalami puncak kemarau, kata dia, sebagian kecil wilayah (8 persen) mencapai puncak pada Juli dan dua persen pada September.

Hanya dua persen wilayah yang memiliki karakteristik musim berbeda, mencakup Kota Bogor, Bogor tengah, dan sebagian kecil Sukabumi utara.

Menyikapi kondisi tersebut, BMKG Jawa Barat mendesak pemerintah daerah dan masyarakat untuk segera melakukan langkah mitigasi guna menghindari krisis air bersih yang lebih luas.

"Wilayah di Jawa Barat diprediksi mengalami durasi musim kemarau lebih panjang atau lebih lama dari biasanya," kata Vivi.

Warga diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air bersih. Sementara itu otoritas terkait diminta mengoptimalisasi operasi waduk, bendungan, serta merehabilitasi embung sebagai cadangan air darurat.

Di sektor pertanian, BMKG meminta para petani untuk menyesuaikan kalender tanam dengan menghindari puncak musim kemarau serta beralih ke varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur pendek.

"Untuk sektor kebencanaan, dimohon kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lokal," tandasnya.