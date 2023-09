BMW akan Uji Baterai Besutan ONE di SUV Listrik iX

BMW akan memasang dan menguji baterai jarak jauh yang dikembangkan oleh Our Next Energy (ONE), startup yang berbasis di Michigan, AS, pada SUV listrik iX.

Baterai Gemini besutan ONE akan menggabungkan dua jenis sel baterai, termasuk satu dengan kimia canggih yang dapat menyimpan lebih banyak energi dan memungkinkan jangkauan kendaraan 600 mil (965 km) atau lebih di antara pengisian daya, kata pembuat baterai.

Kendaraan prototipe diharapkan akan selesai pada akhir tahun, kata ONE.

Baterai Gemini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan baterai kendaraan listrik tradisional seperti kobalt, nikel, grafit dan lithium, menurut Founder dan CEO ONE Mujeeb Ijaz.

Dikatakan oleh Ijaz bahwa ONE kini tengah menguji kimia elektroda yang berbeda di Gemini, sambil mengevaluasi potensi pengorbanan dalam biaya, energi, dan keberlanjutan.

ONE mungkin menawarkan versi produksi baterai dalam tiga ukuran dan harga yang berbeda, kata Ijaz, termasuk versi low-end yang harganya sama dengan baterai berbasis nikel dan kobalt konvensional saat ini.

Ijaz menyebut ONE sedang mendiskusikan pengujian prototipe serupa baterai Gemini dengan perusahaan lain.

Pada Maret lalu, perusahaan ventura korporat BMW memimpin putaran pendanaan US$65 juta di ONE. Investor lain dalam putaran itu termasuk Coatue Management, Breakthrough Energy Ventures, Assembly Ventures, Flex dan Volta Energy Technologies.

Pada Desember 2021, ONE mengatakan prototipe awal baterai Gemini, dipasang di sedan Tesla Model S, memberikan jangkauan lebih dari 750 mil (1.200 km), jauh melebihi kendaraan listrik produksi terbaik di pasar.

Sejak didirikan pada tahun 2020, ONE telah memfokuskan pengembangan pada baterai jarak jauh yang menggunakan bahan yang lebih aman dan berkelanjutan, sambil mengemas lebih banyak energi ke dalam paket yang lebih kecil dan lebih murah.

Dalam sebuah pernyataan, eksekutif BMW Juergen Hildinger mengatakan pembuat mobil sedang menjajaki peluang untuk mengintegrasikan teknologi baterai ONE ke dalam model jajaran produk BEV (kendaraan listrik baterai) masa depan perusahaan.