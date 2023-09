BMW Serahkan Mobil Listrik untuk Kawal Sirkuit Mandalika

BMW Indonesia dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), promotor MotoGP di Indonesia, kembali meresmikan kerjasama yang kedua sebagai Safety Car MGPA selama gelaran Internasional bergengsi MotoGP 2022 di Indonesia ‘Pertamina Grand Prix of Indonesia’ tanggal 18-20 Maret 2022. Peresmian kerjasama dilakukan dengan penyerahan secara simbolis kendaraan BMW yang dilakukan oleh Bayu Riyanto, Vice President Sales and Network Development BMW Indonesia kepada Cahyadi Wanda, Vice President MGPA.

Kerjasama ini membuktikan komitmen BMW Indonesia untuk mendukung perkembangan Motorsport di Indonesia. Tahun lalu, BMW Indonesia juga telah menjadi Official Mobility Partner dari MGPA pada gelaran Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK). Hadir dalam seremoni penyerahan secara simbolis kendaraan BMW turut.

Kendaraan listrik BMW 330e M Sport akan menjadi Safety Car MGPA khusus untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit. Safety Car BMW ini juga telah digunakan pada Tes MotoGP Mandalika 2022 sebagai ujian pramusim terakhir jelang MotoGP musim ini yang digelar pada tanggal 11-13 Februari.

Bmw Handover Mgpa 6

Lebih dari 20 tahun, secara global, BMW adalah Official Partner of MotoGP, tepatnya sejak tahun 1999, terlibat dan menyediakan berbagai model kendaraan BMW M sebagai Safety Car untuk gelaran MotoGP di seluruh dunia. Selain itu juga kendaraan BMW M merupakan hadiah untuk pembalap terbaik di MotoGP. Untuk ajang MotoGP 2022, Pertamina Grand Prix of Indonesia, BMW menghadirkan BMW M3, BMW M5 CS, dan BMW M2 CS terbaru untuk mengawal para pembalap MotoGP. BMW M2 CS yang hadir di ajang ini merupakan model kendaraan terbaru yang baru diluncurkan secara global pada 14 Februari 2022. Selain itu sejak tahun 2021, BMW M juga menghadirkan BMW M 1000 RR Safety Bike untuk mengawal jalannya MotoGP.

Bmw Handover Mgpa 2

“Kendaraan ini hadirkan DNA sporty BMW, efisiensi luar biasa, dan pilihan berkendara tanpa emisi lokal menjadi karakter progresif dari BMW 330e M Sport. Hadir dengan desain livery yang spesial dan disesuaikan dengan DNA Motorsport dari BMW M dalam edisi merayakan perjalanan 50 tahunnya yang luar biasa ’50 Jahre BMW M’. Inisiatif ini sekali lagi buktikan komitmen BMW Indonesia untuk mendukung perkembangan Motorsport di Indonesia,” ujar Bayu Riyanto pada saat seremoni berlangsung.

Cahyadi Wanda mengatakan, “Kami menyambut baik komitmen nyata BMW Indonesia sebagai Official Mobility Partner untuk terus memberikan dukungan bagi MGPA. Setelah kesuksesan kolaborasi untuk gelaran IATC dan WSBK, BMW Indonesia kembali secara simbolis menyerahkan salah satu kendaraan elektrik terbaiknya: BMW 330e M Sport menjadi Safety Car untuk gelaran MotoGP. Kendaraan ini telah digunakan dalam tes MotoGP minggu lalu dan terbukti sangat ideal untuk mengawal para pembalap MotoGP. Saya harap kerjasama MGPA dan BMW Indonesia dapat terus diperkuat di masa mendatang,”.

BMW 330e M Sport hadir dengan teknologi BMW eDrive technology dan merupakan kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Kombinasi mesin bensin 2.0L dan motor elektrik mampu menghasilkan tenaga hingga 252 hp dan torsi 420 Nm, dan hasilkan efisiensi terbaik di kelasnya. Kendaraan ini merupakan pilihan terbaik yang dapat memberikan kepuasan di dua sisi, baik untuk aspek kenikmatan berkendara dan efisiensi. Pada kesempatan ini BMW Indonesia bekerjasama dengan Pertamina. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas Safety Car MGPA untuk MotoGP dengan menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo, produk unggulan Pertamina dengan RON tertinggi 98 yang memenuhi kebutuhan kendaraan sport dengan teknologi tinggi.