BMW X3 M Competition dan BMW X4 M Competition Meluncur di Indonesia

BMW Indonesia dan BMW Eurokars meluncurkan Sports Activity Vehicle (SAV) BMW X3 M Competition dan Sport Activity Coupe (SAC) BMW X4 M Competition.

"Hari ini BMW Indonesia mengawali perayaan 50 tahun BMW M dengan menghadirkan dua kendaraan terbarunya, New BMW X3 M Competition dan BMW X4 M Competition," kata Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania di sela-sela acara peluncuran yang berlangsung di BMW Eurokars Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (7/7/2022).

Baik BMW X3 M Competition maupun BMW X4 M Competition dilengkapi dengan mesin berkapasitas 3.000cc dengan konfigurasi 6-silinder segaris yang mampu menghasilkan tenaga hingga 510 horsepower (hp) dan torsi maksimum 650 Nm. Tenaga tersebut disalurkan dengan transmisi Streptronic M 8-percepatan.

Mobil tersebut juga diketahui dapat mencapai kecepatan 0 ke 100 km/jam hanya dalam 3,7 detik. Sehingga, dua kendaraan itu masuk di segmen sports car di bawah 4 detik.

"BMW Eurokars sangat senang dapat kembali menghadirkan kendaraan performa tinggi BMW X3 M Competition dan BMW X4 M Competition. Penyegaran yang hadir luar biasa tetapkan tolak ukur untuk keunggulan dinamis, kelincahan, serta desain yang ekspresif di kelas masing-masing. Kedua kendaraan ini hadir dengan penambahan torsi hingga 650 Nm dan untuk capai 0 ke 100 km/jam kini dapat diraih hanya dalam 3,7 detik sehingga menjadikan kedua kendaraan ini masuk di segmen sports car di bawah 4 detik," kata General Manager BMW Eurokars Sivakumar Krishnan.

"BMW Eurokars, sebagai satu-satunya diler resmi BMW M di Indonesia, terus hadirkan inovasi untuk kenyamanan para pelanggan kami. Selama pandemi, kami berinovasi dan hadirkan mobile application BMW Eurokars yang dapat dengan mudah diunduh para pelanggan kami untuk mengetahui model BMW M terbaru, mengatur sesi test drive, ataupun untuk layanan purna jual," sambungnya.

BMW X3 M Competition dibanderol dengan harga Rp2.117.000.000 (off the road) dan BMW X4 M Competition ditawarkan seharga Rp2.167.000.000 (off the road).