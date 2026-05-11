BNI Ajak Anak Muda Melek Keuangan Digital di Festival Cashless Melodia 2026

Pengunjung melakukan transaksi non-tunai menggunakan QRIS BNI dalam ajang Melodia 2026 Al-Izhar Music & Art Charity Festival di Pondok Labu, Jakarta, Sabtu (9/5/2026). (Foto: Dok BNI).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendorong literasi keuangan digital di kalangan generasi muda melalui partisipasinya dalam ajang Melodia 2026 Al-Izhar Music & Art Charity Festival. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Perguruan Islam Al-Izhar Pondok Labu, Sabtu (9/5/2026).

Dalam acara ini, seluruh transaksi di area festival dilakukan secara non-tunai menggunakan QRIS BNI. Skema tersebut diterapkan pada seluruh tenant sebagai bagian dari upaya memperkenalkan sistem pembayaran digital kepada pengunjung.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi BNI dalam memperluas ekosistem pembayaran digital serta mendorong kebiasaan transaksi cashless, khususnya di kalangan anak muda.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran BNI di ajang tersebut tidak hanya berfokus pada kemudahan transaksi, tetapi juga sebagai sarana edukasi keuangan digital yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“BNI ingin menghadirkan pengalaman transaksi digital yang seamless, aman, dan nyaman bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Kami percaya, literasi dan inklusi keuangan digital perlu diperkenalkan melalui pengalaman yang dekat dengan keseharian mereka,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Selama kegiatan berlangsung, BNI menyediakan sistem pembayaran digital terintegrasi melalui QRIS BNI. Upaya ini sejalan dengan dorongan pemerintah dan regulator dalam mempercepat transisi menuju masyarakat non-tunai.

Untuk mendukung layanan di lokasi, BNI juga menghadirkan O-Branch Mobile, yakni mobil layanan gerak yang dilengkapi fasilitas ATM dan berbagai layanan perbankan, mulai dari cek saldo, tarik tunai, hingga transfer dana.

Selain itu, pengunjung diberi kesempatan membuka rekening melalui aplikasi wondr by BNI. Selama acara berlangsung, tersedia sejumlah promo, seperti cashback hingga Rp100.000 dan hadiah koper eksklusif bagi nasabah baru.

BNI juga menawarkan promo pengajuan kartu kredit dengan welcome cashback hingga Rp500.000 serta bebas iuran tahunan seumur hidup. Beragam aktivitas interaktif turut dihadirkan, mulai dari mini games hingga mini medical check up.

Di sisi lain, BNI juga mendukung kegiatan sosial dalam festival tersebut dengan menyediakan QR Code donasi yang terhubung langsung ke rekening Yayasan Anakku. Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang serta program kemanusiaan lainnya.

Sejalan dengan penguatan transformasi digital, BNI terus mengembangkan inovasi layanan, termasuk fitur wondr Multicurrency untuk memudahkan transaksi lintas mata uang.

Pengunjung festival juga dapat menikmati berbagai rangkaian acara, seperti pertunjukan musik dan seni, bazaar kuliner, hingga penampilan Kahitna dan Ten2Five dengan sistem transaksi yang sepenuhnya digital.

“Melalui partisipasi di Melodia 2026, BNI berharap dapat semakin memperluas adopsi transaksi digital di masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya layanan keuangan yang aman, praktis, dan mudah diakses,” tambah Okki.

BNI menyatakan akan terus memperluas implementasi ekosistem keuangan digital di berbagai kegiatan masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap transformasi digital nasional serta peningkatan inklusi keuangan.