BNI Ajak Mahasiswa Melek Transparansi Lewat Edutalks di IPB

Suasana Edutalks kolaborasi BNI, KIP, dan IPB yang membahas keterbukaan informasi publik di kalangan mahasiswa. (Foto: Dok BNI).

Ukuran Font Kecil Besar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan dengan mendukung kegiatan edukatif yang digelar Institut Pertanian Bogor.

Kegiatan bertajuk Edutalks Beyond The Classroom: Mengasah Potensi di Luar Akademik di Era Keterbukaan Informasi Publik itu berlangsung di Auditorium Andi Hakim Nasution, IPB Dramaga, Bogor, Rabu (6/5/2026).

Acara tersebut dihadiri Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail, Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet, Customer Experience Center Division Head BNI Rahmat Pertinda, serta sejumlah undangan lainnya.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang disampaikan melalui tayangan video saat pembukaan acara.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan keterlibatan BNI dalam kegiatan tersebut sejalan dengan upaya perseroan dalam meningkatkan literasi publik serta memperkuat transparansi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Menurutnya, keterbukaan informasi dan edukasi keuangan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

“Kami percaya keterbukaan informasi serta edukasi keuangan sebagai upaya pelindungan konsumen kepada publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan ekosistem yang sehat serta berkelanjutan. Semangat melayani sepenuh hati dengan mengedepankan customer experience dan voice of customer juga terus kami hadirkan melalui komunikasi yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah serta publik,” kata Okki.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa didorong untuk mengembangkan potensi di luar akademik sekaligus memahami pentingnya keterbukaan informasi di era digital.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam sesi diskusi, sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Rahmat Pertinda dari BNI, Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran sekaligus PPID IPB Alfian Helmi, serta Deputy Director of Sustainability & Stakeholder Engagement APRIL Group Dian Novarina.

BNI berharap kegiatan ini dapat mendorong generasi muda menjadi pribadi yang adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi perkembangan dunia digital serta komunikasi publik.