BNI Dampingi Generasi Baru Bulu Tangkis Indonesia di Thailand Open 2026

Sejumlah atlet bulu tangkis Indonesia tampil di Thailand Open 2026 dengan dukungan BNI sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. (Foto: Dok BNI).

Ukuran Font Kecil Besar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank Negara Indonesia (BNI) kembali menegaskan dukungannya terhadap pengembangan bulu tangkis nasional. Dukungan itu ditunjukkan dengan mendampingi para atlet Indonesia yang tampil di ajang Thailand Open 2026.

Turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut digelar di Stadion Nimibutr, Bangkok, Thailand, pada 12–17 Mei 2026. Indonesia menurunkan 17 wakil untuk bersaing memperebutkan total hadiah sebesar USD500 ribu.

Kehadiran para pemain muda dalam turnamen ini menjadi bagian dari upaya regenerasi atlet bulu tangkis Tanah Air yang terus dijaga melalui pembinaan berkelanjutan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyebut ajang Thailand Open menjadi kesempatan penting bagi atlet muda untuk menguji kemampuan di panggung internasional.

“BNI berkomitmen untuk terus hadir mendukung pembinaan dan regenerasi atlet bulu tangkis nasional. Kami percaya, investasi terhadap atlet muda merupakan langkah strategis untuk menjaga tradisi prestasi Indonesia di panggung dunia,” ujar Okki dalam keterangan resmi.

Sejumlah pasangan baru juga mendapat kesempatan tampil. Di sektor ganda putra, Bagas Maulana/Putra Erwiansyah menjalani debut sebagai pasangan di level internasional. Sementara di ganda campuran, Verrel Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata turut diberi panggung.

Perhatian juga tertuju pada Thalita Ramadhani Wiryawan yang melakoni debut di level Super 500 pada sektor tunggal putri. Selain itu, pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kembali tampil dan diharapkan memperkuat daya saing Indonesia.

Di sektor tunggal putra, Indonesia diperkuat Anthony Sinisuka Ginting, Mohammad Zaki Ubaidillah, Prahdiska Bagas Shujiwo, serta Muhammad Yusuf yang memulai dari babak kualifikasi. Sementara di tunggal putri, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi ikut memperkuat tim.

Untuk ganda putra, Indonesia juga menurunkan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. Di ganda putri, terdapat pasangan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine serta Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu.

Adapun di sektor ganda campuran, Indonesia diperkuat Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindiya Wardana, serta Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti.

Okki menambahkan, kerja sama BNI dengan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem bulu tangkis nasional dari level usia dini hingga elite.

“BNI percaya bulu tangkis bukan sekadar olahraga, tetapi juga kebanggaan bangsa. Melalui dukungan yang berkelanjutan, kami berharap para atlet Indonesia semakin termotivasi untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia,” tutup Okki.