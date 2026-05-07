BNI Dorong UKM Tembus Pasar Global Lewat Fast Trex Xpora

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus memperluas dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu menembus pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan layanan Fast Trex Xpora yang dirancang sebagai solusi pembiayaan sekaligus ekosistem terintegrasi bagi calon eksportir.

Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan, pengembangan layanan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperbanyak jumlah eksportir nasional dari sektor UKM.

“Melalui Fast Trex Xpora, BNI memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terintegrasi bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pasar hingga ke luar negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Layanan tersebut dapat diakses langsung melalui kantor cabang BNI terdekat. Melalui fasilitas ini, pelaku usaha memperoleh berbagai skema kredit modal kerja (KMK), mulai dari plafond transaksional, pre financing, hingga post financing.

BNI juga menawarkan bunga kompetitif serta skema agunan yang fleksibel, baik berupa aset tetap maupun cash collateral yang dilengkapi perlindungan asuransi.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah keringanan kebutuhan kolateral hingga 50 persen dari nilai pengajuan pinjaman. Skema ini disebut menjadi salah satu diferensiasi dibandingkan program pembiayaan ekspor di sejumlah perbankan lain.

Selain pembiayaan, Fast Trex Xpora turut menghadirkan berbagai layanan pendukung dalam satu ekosistem. Fasilitas tersebut meliputi diskon transaksi internasional, forex line, layanan cash management melalui BNIdirect, pembukaan rekening giro dan Taplus Bisnis, hingga fasilitasi business matching dan business pitching untuk memperluas jaringan pasar.

Iqbal menjelaskan, layanan ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang telah beroperasi minimal dua tahun, baik yang sudah menjadi eksportir langsung maupun tidak langsung, dengan potensi pengembangan ke pasar global.

Untuk dapat mengakses layanan ini, pelaku usaha perlu menyiapkan sejumlah dokumen seperti legalitas usaha, identitas pengurus dan pemegang saham, NPWP, laporan keuangan, mutasi rekening koran selama satu tahun terakhir, serta dokumen agunan yang dibutuhkan.

BNI menilai penguatan layanan ini sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem ekspor nasional sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UKM.

“BNI berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi pembiayaan dan perluasan akses pasar yang komprehensif agar pelaku usaha Indonesia dapat tumbuh menjadi eksportir yang tangguh dan berdaya saing global,” tegas Iqbal.

Sebagai bank dengan jaringan internasional, BNI juga memanfaatkan keberadaan kantor cabang luar negeri di sejumlah pusat keuangan dunia, seperti Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, New York, London, hingga Sydney, untuk mendukung ekspansi UKM.

Dengan integrasi pembiayaan, layanan transaksi, dan akses pasar, Fast Trex Xpora diharapkan dapat mempercepat transformasi UKM menjadi eksportir serta memperkuat kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.