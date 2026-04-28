BNI Dukung Adhyaksa Run 2026, Dorong Sport Tourism dan Ekonomi Bali

Pelari melintasi rute kawasan Nusa Dua dalam Adhyaksa International Run 2026 yang didukung Bank Negara Indonesia. (Foto: Dok BNI).

Ukuran Font Kecil Besar

Ajang Adhyaksa International Run 2026 yang digelar di kawasan ITDC Nusa Dua, Bali, Minggu (26/4/2026), berlangsung meriah dan menyedot ribuan peserta, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejak pagi buta, para pelari telah memadati lokasi untuk mengikuti lomba yang menawarkan lintasan dengan panorama kawasan wisata kelas dunia.

Kegiatan ini dibuka melalui seremoni flag off yang dihadiri sejumlah pihak, mulai dari penyelenggara Tunas Muda Adhyaksa, pejabat daerah, komunitas pelari, hingga perwakilan sponsor, termasuk Bank Negara Indonesia.

Direktur Human Capital and Compliance BNI, Munadi Herlambang, menyebut ajang ini tidak sekadar menjadi kegiatan olahraga, melainkan juga membawa dampak yang lebih luas.

“Ini bukan hanya tentang berlari. Ini adalah perpaduan gaya hidup sehat, kolaborasi komunitas, hingga penguatan ekonomi kreatif yang memberikan dampak nyata bagi Bali,” ujarnya.

Dalam keterlibatannya, BNI tidak hanya hadir sebagai sponsor, tetapi juga memperkuat dukungan melalui penerapan nilai budaya perusahaan bertajuk “BRAVE to Rise” 2026. Nilai tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni Karya, Seva (Sheva), dan Raksa.

Pilar Karya tercermin dari upaya inovasi perusahaan dalam menghadirkan nilai tambah, termasuk menjadikan event ini sebagai sarana mendorong gaya hidup sehat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sementara Seva diwujudkan lewat pelayanan kepada peserta dan mitra, baik secara langsung maupun melalui layanan digital.

Adapun prinsip Raksa ditunjukkan melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta komitmen menjaga kepercayaan publik agar setiap kontribusi perusahaan berdampak berkelanjutan.

Ajang ini menghadirkan tiga kategori lomba, yakni half marathon, 10K, dan 5K. Para peserta berlari melintasi rute yang mencakup kawasan Nusa Dua hingga Peninsula Island, menawarkan pengalaman olahraga sekaligus wisata.

BNI juga menghadirkan dukungan berupa ekosistem digital terintegrasi selama kegiatan berlangsung. Melalui platform wondr by BNI, peserta dapat melakukan berbagai transaksi secara praktis, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran di tenant UMKM.

Kehadiran ribuan pelari disebut turut memberikan dampak ekonomi bagi sektor pariwisata dan pelaku usaha lokal di Bali. Momentum ini dinilai memperkuat posisi Bali sebagai salah satu destinasi sport tourism di tingkat global.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang seamless bukan hanya saat berlari, tetapi juga dalam setiap transaksi. Inilah wujud komitmen BNI dalam menghadirkan layanan digital yang relevan, menguntungkan, dan menyenangkan,” tambah Munadi.