BNI Hadirkan Life Goals, Bantu Nasabah Wujudkan Impian Pergi Haji

Fitur Life Goals di wondr by BNI memungkinkan nasabah menyusun target tabungan secara terstruktur sesuai kebutuhan. (Foto: Dok BNI).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank Negara Indonesia menghadirkan fitur baru bernama Life Goals pada aplikasi wondr by BNI. Fitur ini dirancang untuk membantu nasabah menyusun rencana keuangan jangka panjang, termasuk mempersiapkan dana ibadah haji secara lebih sistematis.

Melalui fitur tersebut, nasabah dapat menetapkan target keuangan sesuai kebutuhan, seperti tabungan haji, dengan pengaturan nominal setoran rutin dan jangka waktu yang fleksibel sesuai kondisi finansial masing-masing.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan pengembangan fitur ini menjadi bagian dari upaya perseroan menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam perencanaan ibadah haji.

"Melalui fitur Life Goals di wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah merencanakan tujuan keuangan mereka secara lebih terstruktur, termasuk untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan kesiapan spiritual, tetapi juga memerlukan perencanaan keuangan yang matang sejak awal. Hal ini sejalan dengan tingginya biaya penyelenggaraan haji serta panjangnya masa tunggu keberangkatan.

Fitur Life Goals juga memungkinkan nasabah memantau perkembangan tabungan secara transparan melalui sistem yang terintegrasi di dalam aplikasi. Selain itu, tersedia simulasi dan estimasi keuangan yang membantu pengguna menyusun rencana secara lebih realistis.

BNI menilai pendekatan digital tersebut dapat mendorong kebiasaan menabung secara bertahap dan konsisten, sehingga target keuangan jangka panjang dapat dicapai tanpa membebani nasabah.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan digital yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga membantu nasabah mencapai berbagai tujuan hidupnya," tambah Okki.

Melalui pengembangan fitur perencanaan keuangan di aplikasi wondr, BNI berharap dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus menghadirkan pengalaman layanan yang lebih personal dan praktis.

