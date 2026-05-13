BNI Kasih Diskon 20 Persen Tiket Konser Sammy Simorangkir, Cek Caranya

Ukuran Font Kecil Besar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan kemudahan transaksi digital bagi masyarakat, termasuk dalam pembelian tiket Konser 20 Tahun Suara Sammy Simorangkir melalui aplikasi wondr by BNI.

Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat melakukan pembelian tiket secara praktis. BNI juga memberikan potongan harga sebesar 20 persen bagi transaksi menggunakan Virtual Account wondr by BNI dan ATM BNI. Promo ini berlaku untuk pembelian tiket di platform guehadir.id selama periode 15 April hingga 13 Mei 2026.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyebut kehadiran layanan ini bertujuan memberikan kemudahan sekaligus nilai tambah bagi nasabah.

“BNI ingin memberikan pengalaman transaksi digital yang praktis sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi nasabah melalui berbagai promo menarik dalam event spesial ini,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Selain diskon tiket, BNI juga menawarkan sejumlah promo lain selama rangkaian acara. Di antaranya pembukaan rekening tabungan melalui wondr by BNI dengan kode promo “SUARASAMMY” yang memberikan reward hingga Rp100.000.

Nasabah baru maupun lama juga berkesempatan mendapatkan berbagai merchandise eksklusif dengan melakukan aktivasi dan transaksi menggunakan wondr by BNI.

Pada hari pelaksanaan konser, 13 Mei 2026, pengunjung dapat mengunjungi booth BNI untuk mengikuti berbagai program promo. Hadiah yang disediakan antara lain koper, tumbler, mug, kipas elektrik, hingga merchandise Popmart Series, sesuai syarat dan ketentuan.

BNI juga menghadirkan promo tambahan berupa cashback 10 persen hingga Rp80.000 untuk transaksi makanan dan minuman serta merchandise menggunakan kartu kredit BNI atau QRIS wondr by BNI dengan sumber dana kartu kredit.

Tak hanya itu, tersedia pula potongan harga Rp25.000 untuk transaksi minimal Rp100.000 menggunakan kartu debit BNI atau wondr by BNI. Pengunjung yang membuka rekening, mengaktifkan aplikasi, atau mengajukan kartu kredit di booth BNI juga berkesempatan memperoleh gelato gratis selama persediaan masih ada.

“Melalui berbagai promo dan kemudahan transaksi ini, BNI berharap dapat memberikan pengalaman konser yang semakin berkesan sekaligus memperluas adopsi layanan digital banking di tengah masyarakat,” tuturnya.

Melalui inovasi layanan digital tersebut, BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra transaksi masyarakat dalam berbagai kebutuhan gaya hidup modern.