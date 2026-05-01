BNI Kawal Srikandi Muda, Tim Uber RI Melaju ke Semifinal

Langkah pasti Srikandi muda, Indonesia melaju ke semifinal Piala Uber 2026 usai menumbangkan Denmark. (Foto: Dok BNI).

Tim Uber Indonesia melangkah ke babak semifinal Piala Uber 2026 setelah menyingkirkan tuan rumah Denmark di Forum Horsens. Hasil ini sekaligus menunjukkan performa menjanjikan dari deretan pemain muda yang menjadi tulang punggung tim.

Kemenangan Indonesia ditentukan dengan skor 3-1 pada babak perempat final. Ester Nurumi Tri Wardoyo menjadi penentu setelah mengalahkan Amalie Schulz dua gim langsung 21-13, 21-18.

Sebelumnya, Putri Kusuma Wardani yang bertindak sebagai kapten membuka keunggulan tim saat menghadapi Line Christophersen. Sementara itu, pasangan ganda Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari turut menyumbang poin penting untuk Indonesia.

Langkah ke semifinal tak lepas dari performa konsisten sejak fase grup. Tim Merah Putih mencatat kemenangan atas Kanada, tampil dominan melawan Australia, hingga mengamankan posisi puncak grup setelah menghadapi Chinese Taipei.

Sejumlah pemain muda seperti Thalita Ramadhani Wiryawan, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Febi Setianingrum, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo menjadi bagian penting dari regenerasi bulu tangkis putri Indonesia.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyebut capaian tersebut sebagai hasil dari pembinaan jangka panjang yang berkelanjutan.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang konsisten dan terstruktur mampu melahirkan atlet-atlet muda dengan daya saing global. BNI berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem pembinaan yang berkelanjutan,” ujar Okki.

BNI juga menegaskan perannya sebagai mitra dalam mendukung lahirnya atlet berprestasi, sekaligus memperkuat karakter dan mental bertanding.

“Para Srikandi muda ini membawa semangat baru bagi bulu tangkis Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa masa depan olahraga ini berada di tangan yang tepat,” tambahnya.

Keberhasilan melaju ke semifinal diharapkan menjadi momentum bagi tim untuk melangkah lebih jauh sekaligus memperkuat optimisme publik terhadap masa depan bulu tangkis putri Indonesia.