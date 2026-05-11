BNI Sabet 4 Penghargaan Sekaligus di Visa Indonesia Client Forum 2026

BNI meraih empat penghargaan dalam Visa Indonesia Client Forum 2026 yang digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Bali. (Foto: Dok BNI).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memborong empat penghargaan dalam ajang Visa Indonesia Client Forum 2026. Capaian ini memperkuat posisi perseroan dalam pengembangan sistem pembayaran dan layanan keuangan digital.

Penghargaan tersebut diraih dalam forum tahunan bertema “Shaping What’s Next: Leadership in the Age of AI and Innovation” yang digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, pada Rabu–Kamis (29–30/4/2026).

BNI membawa pulang empat kategori penghargaan, yakni Co-brand Signature Growth, Highest Acquiring Volume Growth & Token Adoption, Highest Growth Commercial Card Volume, serta Affluent Volume Growth.

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies menerima langsung penghargaan tersebut. Ia menyebut capaian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan BNI dalam menghadirkan inovasi, khususnya di sektor pembayaran digital.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya berkelanjutan BNI dalam menghadirkan inovasi solusi pembayaran yang relevan dan bernilai tambah bagi nasabah,” ujar Corina dalam keterangan tertulis.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Visa dan mitra strategis lainnya dalam mengembangkan solusi pembayaran yang aman dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Menurutnya, penguatan kapabilitas digital dan perluasan kerja sama akan terus menjadi fokus BNI ke depan guna menjaga pertumbuhan bisnis.

“Kami optimistis sinergi yang kuat dengan berbagai mitra akan semakin memperkokoh posisi BNI dalam menghadirkan layanan keuangan yang unggul dan berdaya saing global,” katanya.

Visa Indonesia Client Forum 2026 sendiri merupakan agenda tahunan sebagai bentuk apresiasi kepada mitra, mulai dari perbankan, fintech, hingga merchant. Acara ini turut dihadiri para pimpinan dan pengambil keputusan dari berbagai institusi, termasuk perwakilan bank Himbara dan bank swasta.

Raihan empat penghargaan tersebut menegaskan peran BNI sebagai salah satu pemain utama di industri pembayaran global, sekaligus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan ekosistem digital yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.