BNI Sabet Talent Insight Pioneer di LinkedIn Talent Awards 2025, Jadi Satu-satunya dari Himbara

Ukuran Font Kecil Besar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menorehkan capaian di tingkat internasional dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Bank pelat merah ini menjadi satu-satunya anggota Himbara yang meraih penghargaan kategori Talent Insight Pioneer pada ajang LinkedIn Talent Awards 2025.

Selain itu, BNI juga masuk sebagai finalis dalam dua kategori lainnya, yakni Best Employer Branding on LinkedIn dan AI Pioneer Learning Champion.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni yang berlangsung di The St. Regis Jakarta pada Kamis (7/5). Sebelumnya, pada 2024, BNI juga meraih penghargaan Best Employer Brand untuk kategori perusahaan dengan jumlah karyawan di atas 10.000 orang.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menyebut pencapaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam membangun strategi pengelolaan talenta yang adaptif dan berbasis data.

“Pengakuan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus memperkuat transformasi human capital melalui pendekatan digital berbasis data. Kami percaya bahwa pengelolaan talenta yang tepat akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Munadi dalam keterangan tertulis.

Dalam beberapa tahun terakhir, BNI memperkuat pemanfaatan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan talenta. Teknologi ini digunakan untuk mendukung berbagai proses, mulai dari pemetaan kebutuhan kompetensi, strategi pencarian kandidat, hingga penguatan citra perusahaan sebagai tempat bekerja.

Pendekatan tersebut dinilai membantu perusahaan membaca tren pasar tenaga kerja dan kebutuhan keterampilan masa depan, sekaligus meningkatkan efektivitas proses rekrutmen serta keterlibatan kandidat. Melalui strategi ini, BNI memperkuat posisinya sebagai salah satu pilihan utama tenaga kerja di sektor perbankan nasional.

Budaya kerja perusahaan juga menjadi fondasi dalam transformasi tersebut. BNI mengusung nilai profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, dan penyempurnaan berkelanjutan yang diterjemahkan dalam enam semangat kerja atau 6 Karsa, seperti agility, growth mindset, kolaborasi, dan excellence in execution.

Transformasi human capital ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung kebutuhan bisnis jangka panjang, tetapi juga untuk menyiapkan talenta yang mampu menghadapi tantangan era digital, analitik, dan keberlanjutan.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat ekosistem pembelajaran dan pengembangan talenta yang agile, future-ready, serta mampu mendorong daya saing BNI di tingkat nasional maupun global,” tutup Munadi.

BNI pun berkomitmen memperluas implementasi strategi human capital berbasis teknologi dan data analytics guna membangun organisasi yang semakin adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.