BNI Salurkan Beasiswa untuk 1.000 Pelajar di Hari Pendidikan Nasional

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 1.000 pelajar dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Program ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai upaya memperluas akses pendidikan.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui program BNI Berbagi yang menyasar siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data perusahaan, jumlah penerima manfaat merupakan akumulasi sejak 2025 hingga April 2026.

Corporate Secretary Bank Negara Indonesia, Okki Rushartomo, menyebut program tersebut menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung pemerataan pendidikan.

"BNI terus berkomitmen hadir dan berkontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Okki dalam keterangan tertulis.

Selain bantuan dana, BNI juga memberikan pendampingan kepada para penerima beasiswa. Program ini mencakup penguatan karakter serta edukasi literasi keuangan.

Perusahaan menilai, pembekalan tersebut penting agar para pelajar memiliki kesiapan menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Melalui BNI Berbagi, kegiatan pendampingan juga dirancang untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Ke depan, BNI berencana memperluas jangkauan program beasiswa hingga ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Langkah ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelajar yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan.