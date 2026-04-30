BNPT Ungkap Modus Rekrutmen Terorisme Lewat Chat Game Online

Negara dengan pemain game online terbanyak di dunia (Photo: iStockPhoto)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan peringatan serius mengenai kerentanan anak-anak terhadap penyebaran paham radikal di ruang digital. Salah satu temuan terbaru menunjukkan adanya upaya pendekatan yang dilakukan melalui fitur komunikasi dalam platform game online.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, menjelaskan bahwa interaksi dalam permainan daring kini dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk membangun komunikasi dengan anak-anak. Pendekatan ini sering kali dimulai dengan percakapan biasa saat bermain bersama (mabar).

Peralihan ke Ruang Privat

Setelah komunikasi terjalin di platform game, target biasanya diarahkan untuk berpindah ke aplikasi pesan singkat yang lebih tertutup. Di ruang privat inilah narasi-narasi yang mengarah pada radikalisme mulai diperkenalkan secara bertahap. Berdasarkan pantauan, upaya ini sering kali melibatkan penyebaran propaganda dari kelompok radikal tertentu.

Pentingnya Pendampingan Orang Tua

Meskipun beberapa upaya telah berhasil diidentifikasi dan dicegah oleh pihak berwenang, ancaman ini tetap ada. BNPT menekankan bahwa pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak sangatlah krusial.

Edukasi mengenai cara berinteraksi dengan orang asing di internet menjadi benteng utama agar anak tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Orang tua diharapkan lebih proaktif dalam memantau dengan siapa anak-anak mereka berkomunikasi secara daring guna memastikan lingkungan bermain yang aman bagi perkembangan mereka.