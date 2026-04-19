Bocor Diduga Undangan El Rumi dan Syifa Hadju, Bakal Nikah di Hotel Raffles Jakarta 26 April 2026

Pasangan selebritas, El Rumi dan Syifa Hadju menggunakan pakaian adat Nusantara dari Gorontalo. (Dokumentasi: Tangkapan layar dari Instagram Syifa Hadju).

Ukuran Font Kecil Besar

Teka-teki waktu pernikahan pasangan selebritis El Rumi dan Syifa Hadju akhirnya mulai terkuak. Belakangan, keduanya diketahui akan melangsungkan pernikahan pada Minggu, 26 April 2026 mendatang di Hotel Raffles Jakarta.

Ya, informasi ini diketahui berdasarkan sebuah foto undangan resepsi pernikahan keduanya yang beredar di jagat maya.

Undangan resepsi pernikahan tersebut menampilkan desain yang elegan dengan latar belakang berwarna krem dan aksen dekorasi bunga serta pola etnik di beberapa sisi.

Nama lengkap kedua mempelai, Syifa Safira Nuraisah dan Ahmad Jalaluddin Rumi, tertulis dengan jelas di bagian tengah, lengkap dengan nama orang tua masing-masing di bawahnya.

Pada bagian pojok kanan atas, terdapat inisial 'ES' yang dirangkai secara artistik sebagai simbol penyatuan nama mereka.

Informasi pelaksanaan acara tertulis di bagian bawah, yang menunjukkan resepsi akan diselenggarakan Minggu, 26 April 2026, mulai pukul 18.30 WIB.

Seperti yang disebutkan di awal, lokasi yang dipilih adalah Dian Ballroom, Level 11, di Hotel Raffles Jakarta yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Secara keseluruhan tampilan undangan ini memberikan kesan formal, mewah, dan tertata rapi, mencerminkan kesakralan momen yang akan dibagikan kepada para tamu undangan.

Al Ghazali Sempat Bocorkan Rencana Pernikahan El

Sebelumnya, putra sulung Ahmad Dhani, sekaligus kakak dari El Rumi, Al Ghazali sempat membocorkan sedikit rahasia terkait kapan rencana pernikahan adiknya dengan Syifa Hadju.

Meski tidak menjelaskan secara detil, dirinya mengungkapkan acara sakral adiknya akan digelar tak jauh alias berekatan dengan perkiraan hari lahir anaknya.

"Sudah ada (tanggal nikah El), cuma aku belum bisa kasih tahu. Cuma ya waktunya berdekatan lah (dengan hari perkiraan lahir anak)," ujar Al, Selasa (7/4/2026).

Al menyebut bila perayaan pernikahan sang adik tetap akan berlangsung meriah di Jakarta, dan diprediksi akan dihadiri oleh sekitar 2.000 tamu undangan.

Kedekatan El Rumi dengan Syifa Hadju bermula usai Syifa mengakhiri hubungan dengan aktor Rizky Nazar pada Juni 2024. Selang beberapa bulan, El akhirnya resmi berpacaran dengan Syifa pada Oktober 2024.

Tepat setahun berselang, El kemudian melamar Syifa secara pribadi di Lauterbrunnen, Swiss pada 2 Oktober 2025. Hubungan itu lalu dikukuhkan melalui lamaran resmi yang digelar di Hutan Kota by Plataran pada 21 Januari 2026.