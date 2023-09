Bocoran Pengganti Anies Mengerucut ke 2 Nama, Marullah Matali Tetap Sekda

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengaku mendapat bocoran soal calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan meneruskan Anies Baswedan selepas lengser pada 16 Oktober 2022.

Menurutnya, ada dua nama yang akan mengerucut untuk menduduki kursi DKI 1 yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Dirinya juga meyakini Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali akan tetap menjabat dan tidak akan terpilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Kemungkinan Pak Marullah Matali tetap di Sekda.. Dan mengerucut pada dua yang di atas, tapi saya tidak tahu Wallahualam, karena beredar bocoran itu setiap detik berganti," ujar Priyo, Kamis (29/9/2022).

Adapun, sosok Heru menurutnya bukan rahasia umum lagi akan menjadi salah satu kandidat paling kuat untuk menduduki jabatan itu. Terlebih, Heru dikenal sebagai orang yang berada dalam lingkar Istana.

"Kalau Pak Heru semua orang tahu dia adalah the all Presidens men the all Jakowi’s men, apakah akan ke sana? Wallahualam," sebutnya.

Politisi yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI selama lima tahun itu menilai publik tak akan mampu berbuat banyak terkait Pj Gubernur pengganti Anies. Tetap, Presiden dalam hal ini Joko Widodo punya wewenang penuh terhadap kursi tersebut.

"Karena publik sekeras apapun, sebisa apapun kita memberikan alternatif ya nanti pemilihannya bukan lewat mekanisme demokratis tapi lewat political apointing," tandasnya.