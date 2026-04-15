Bogor Diguyur Hujan Deras, Begini Kondisi Katulampa saat Ini

Kondisi Bendung Katulampa di Kota Bogor, Jawa Barat, terpantau tetap aman meski hujan dengan intensitas cukup tinggi mengguyur kawasan tersebut pada Rabu (15/4/2026) sore hingga malam.

Berdasarkan pemantauan petugas, tinggi muka air (TMA) Sungai Ciliwung berada pada kisaran 50–60 sentimeter dan tidak mengalami lonjakan signifikan. Status bendung pun tetap berada pada level Siaga 4 atau kondisi normal.

Pelaksana Bendung Katulampa, Andi Sudirman, menyampaikan bahwa pada pukul 16.00 WIB, TMA tercatat 50 cm saat hujan mulai turun. Satu jam kemudian, ketinggian air meningkat menjadi 60 cm dengan debit mencapai 47.659 liter per detik.

Memasuki pukul 18.00 WIB, tinggi muka air masih bertahan di angka 60 cm dengan kondisi cuaca gerimis. Status bendung tidak berubah dan tetap berada pada Siaga 4.

Selanjutnya, pada pukul 19.00 WIB, TMA kembali turun menjadi 50 cm. Debit air tercatat sebesar 35.876 liter per detik, seiring intensitas hujan yang berangsur ringan.

“Alhamdulillah, meskipun hujan cukup deras, kondisi di Bendung Katulampa masih aman di level Siaga 4,” kata Andi Sudirman.

Selain aliran utama Sungai Ciliwung, kondisi pintu intake saluran induk Katulampa juga terpantau stabil. Tinggi muka air di saluran tersebut berada di angka 30 cm dengan debit sekitar 2.248 liter per detik sepanjang periode pemantauan.

Data tersebut dihimpun oleh petugas Satuan Pelaksana Ciliwung pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

Dengan kondisi tersebut, Bendung Katulampa yang menjadi salah satu indikator potensi banjir di wilayah hilir, termasuk Jakarta, masih berada dalam kategori aman.