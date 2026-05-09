Bojan Hodak Sebut Persija Vs Persib Derbi Terbaik se-Asia Tenggara

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai duel klasik kontra Persija Jakarta sebagai salah satu laga derbi terbaik di Asia Tenggara. Penilaian itu ia sampaikan jelang bentrok kedua tim pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026).

Bojan menilai rivalitas Persib dan Persija selalu menghadirkan atmosfer berbeda dibanding pertandingan lain. Menurutnya, duel dua tim besar ini bukan hanya soal perebutan tiga poin, tetapi juga menyangkut gengsi dan harga diri klub.

"Ya, kemarin adalah kemarin merupakan pertandingan derbi. Kita tahu pertandingan Persija dan Persib, atau sebaliknya ketika kita home Persib melawan Persija, menjadi salah satu tim derbi terbaik di Asia Tenggara," kata Hodak.

"Tentunya tidak ada yang difavoritkan saya pikir, tapi kedua tim tidak ingin kalah dan pemain pasti ingin menampilkan permainan yang terbaiknya," ujarnya lagi.

Bojan juga menggarisbawahi pentingnya pertandingan ini bagi Persib dalam menjaga momentum di papan atas klasemen. Maklum, posisi Maung Bandung rawan dikudeta, sebab Borneo FC yang ada di bawahnya memiliki perolehan poin serupa.

Persib dan Borneo sama-sama mengoleksi 72 poin, namun Maung Bandung berhak menempati puncak klasemen karena unggul head to head atas Pesut Etam. Di sisi lain, Persija masih membayangi di posisi ketiga dengan 65 poin.

"Karena kita tahu buat kita besok adalah laga yang sangat penting, jadi setiap pemain pasti akan berusaha untuk maksimal untuk pertandingan besok dan kita berharap tentunya kita mendapatkan hasil yang positif," bebernya.

Sementara itu, bek Persib asal Italia, Federico Barba, memastikan timnya berada dalam kondisi siap tempur menghadapi Macan Kemayoran. Ia menegaskan target Persib tetap jelas, yakni membawa pulang tiga poin dari Samarinda.

Barba mengaku tak banyak ingin berkomentar jelang laga, namun menekankan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk tampil maksimal.

"Ya, tentunya seperti apa yang menjadi harapan Coach semua bahwa besok menjadi pertandingan yang tentunya positif buat kami," ucapnya.

"Tidak banyak yang saya sampaikan, kami semua siap untuk pertandingan besok dan tentunya 3 poin yang harus kami raih untuk pertandingan besok. Jadi kami akan maksimal untuk besok," katanya memungkas.