Bojan Hodak Ungkap Rahasia Persib Bikin Persija tak Berkutik di Segiri

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak saat berbicara pada sesi konferensi pers jelang laga melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026). (Foto: Antara/HO-Persib Bandung/am)

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan apresiasi kepada tim asuhannya ketika menaklukkan Persija Jakarta 2-1 pada pekan 32 BRI Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Bojan menjelaskan hasil akhir lebih penting dalam situasi persaingan ketat seperti saat ini.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menyebut anak asuhnya harus bekerja ekstra keras sepanjang laga.

Ia pun memberikan pujian khusus atas kontribusi Adam Alis yang tampil gemilang dan menjadi pembeda dalam menentukan hasil akhir pertandingan.

"Ini mungkin bukan permainan terbaik yang pernah kami mainkan, tetapi sangat sulit dan penuh kerja keras," jelas Bojan seperti dikutip dari laman resmi klub, Minggu (10/5/2026).

"Pada akhirnya, kami memenangkan pertandingan melalui Adam yang hari ini benar-benar terinspirasi. Tentu saya senang dengan tiga poin untuk Persib," sambung dia.

Pada pertandingan ini, Persib Bandung mampu mengemas kemenangan dengan skor 2-1 atas Persija Jakarta berkat dua gol Adam Alis setelah sempat tertinggal melalui Alaaeddine Ajarie.

Berkat kemenangan ini, Persib Bandung mengokohkan diri di peringkat pertama klasemen sementara BRI Super League dengan 75 poin dari 32 pertandingan, unggul tiga poin atas Borneo FC di posisi kedua yang baru memainkan 31 laga.

Bojan menambahkan pertandingan berjalan sesuai prediksinya yaitu berlangsung sangat ketat, karena menurutnya, dalam laga sebesar derbi, status favorit seringkali tidak menjadi jaminan di lapangan.

"Saya sudah katakan sebelumnya, ini tidak akan menjadi permainan yang indah. Ini pertandingan yang sangat sulit, dan dalam sebuah derbi, tidak pernah ada tim favorit," jelas Bojan.

Selanjutnya Persib Bandung dijadwalkan akan menghadapi PSM Makassar pada pekan 33 BRI Super League di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).