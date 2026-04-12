Bola di Tangan Washington: Iran Tuding AS Salah Perhitungan di Perundingan Islamabad

Lokasi perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan. (Foto: Anadolu Agency)

Gagalnya perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad memunculkan babak baru saling lempar tanggung jawab. Teheran secara tegas mengklaim telah menyodorkan berbagai inisiatif dan usulan yang masuk akal di meja perundingan.

Kini, mereka menyebut bola sepenuhnya berada di tangan Washington untuk bersikap lebih realistis dalam menyelesaikan berbagai isu krusial.

Tuding AS Salah Strategi

Pernyataan tajam tersebut disiarkan oleh televisi milik pemerintah Iran, Press TV, pada Minggu (12/4/2026), dengan mengutip sumber internal yang memahami jalannya negosiasi. Sumber itu menuding delegasi AS tak mampu membaca situasi geopolitik dengan tepat.

"Pemerintah AS salah memperhitungkan jalannya negosiasi, sebagaimana mereka sebelumnya juga telah keliru dalam menerapkan strategi militernya," sebut laporan saluran televisi tersebut.

Antiklimaks Gencatan Senjata

Sikap keras Teheran ini merupakan reaksi atas antiklimaksnya perundingan di Islamabad pada Sabtu (11/4/2026). Padahal, dialog ini awalnya diharapkan menjadi oase perdamaian di tengah eskalasi konflik, menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump pada Rabu (8/4/2026) malam terkait kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.

Alih-alih membuahkan pakta perdamaian permanen, negosiasi maraton tersebut berujung buntu. Pada Minggu pagi waktu setempat, Wakil Presiden AS J.D. Vance, selaku pimpinan delegasi Amerika, secara resmi mengumumkan bahwa kedua belah pihak gagal mencapai kata sepakat.

Usai melalui perdebatan panjang yang melelahkan, Vance memastikan delegasinya terbang kembali ke Washington dengan tangan kosong.

Nasib Diplomasi Menggantung

Pasca-kegagalan di Pakistan, nasib diplomasi kedua negara dipastikan kembali menggantung. Menurut laporan Press TV, lokasi maupun jadwal untuk putaran pembicaraan selanjutnya antara Washington dan Teheran belum ditentukan sama sekali.

Kegagalan di Islamabad ini semakin mempertegas dalamnya jurang perbedaan dan krisis kepercayaan antara dua kutub yang terus berseteru tersebut, sekaligus mengancam rapuhnya gencatan senjata yang baru saja disepakati.