Bolak-balik Cedera, Niklas Sule Putuskan Pensiun di Usia 30 Tahun

Bek tengah Borussia Dortmund Niklas Sule memutuskan pensiun pada akhir musim 2025/2026 lantaran kerap dihantui cedera yang dideritanya berulang-ulang.

"Saya akan mengakhiri karir saya pada musim panas ini," ujar Sule, dikutip dari laman Dortmund, Kamis (7/5/2026)a.

Pemain yang kontraknya di Dortmund berakhir pada 30 Juni 2026 itu menyebut, keputusannya untuk pensiun semakin bulat setelah dia cedera saat skuadnya menghadapi tuan rumah TSG Hoffenheim di Liga Jerman, 18 April 2026.

Pada pertandingan yang dimenangkan Hoffenheim 2-1 itu, Sule ditarik keluar pada menit ke-42 lantaran kesakitan di bagian lutut setelah terpeleset.

Menurut dia, rasa nyeri hebat itu langsung membuatnya trauma karena pernah absen selama sekitar 10 bulan pada tahun 2019-2020 karena ligamen ACL lututnya putus. Cedera serupa pernah pula didapatkannya pada 2016.

Ketakutannya bertambah hebat mengingat tidak sampai delapan bulan sebelumnya dia baru saja keluar dari ruang perawatan akibat cedera betis.

"Di Hoffenheim, saat dokter memeriksa saya (untuk mengecek apakah ada robekan ligamen lutut-red), dia melihat ke fisioterapis dan menggelengkan kepala. Fisioterapis bergeming. Melihat itu, saya pergi ke kamar mandi dan menangis di sana sekitar 10 menit. Saya benar-benar berpikir ligamennya robek lagi," kata Sule.

Namun, ketika dipindai dengan MRI keesokan harinya, Sule menerima kabar baik bahwa cedera tersebut tidak terkait dengan ligamen ACL.

Situasi tersebut melegakan, tetapi bagi Sule itu memperkuat keyakinannya untuk berhenti selamanya dari sepak bola profesional.

"Jelas bagi saya semuanya sudah berakhir. Saya tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih buruk dari situasi di mana saya harus merasakan robekan ligamen untuk yang ketiga kalinya ketika pergi berlibur dan menghabiskan waktu bersama anak-anak," tutur dia.

Jejak Karier

Niklas Sule merupakan bek yang dibesarkan oleh akademi TSG Hoffenheim. Dia menjalani debut profesionalnya pada 2010, di mana dia memperkuat Hoffenheim menghadapi Bayern Muenchen.

Laga demi laga, kemampuan Sule meningkat. Bayern Muenchen terpikat dengan potensinya dan memutuskan untuk merekrutnya pada 2017.

Di Bayern, performanya mentereng. Sule membantu timnya mendapatkan lima trofi juara Bundesliga, satu Liga Champions, dua Piala Jerman, empat Piala Super Eropa, satu Piala Super Eropa, dan satu Piala Dunia Antarklub FIFA.

Tahun 2022, Sule hijrah ke Borussia Dortmund. Sejauh ini, dia sudah berlaga 109 kali di semua kompetisi untuk Dortmund dan membuat tiga gol. Pencapaian terbaiknya adalah membantu Dortmund mencapai final Liga Champions 2023/2024.

Akan tetapi, pada musim ini, Sule baru 10 kali bermain karena beberapa kali cedera.

Catatan cedera pria bertinggi badan 1,95 meter itu dapat dirunut sejak 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, nyaris setiap tahun dia menderita cedera. Hanya tahun 2018 Sule tidak pernah masuk ruang perawatan medis.​​​​​​​

Sule juga tercatat 49 kali memperkuat timnas Jerman dengan penampilan terakhirnya terjadi pada tahun 2023.