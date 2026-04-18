BoP: Blokade Ketat Israel Jadi Penghambat Utama Bantuan ke Gaza

Warga Jalur Gaza mengantri bahan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari di tengah blokade akses distribusi bantuan kemanusiaan oleh Israel. (Foto: Anadolu Agency)

Ukuran Font Kecil Besar

Perwakilan Dewan Perdamaian/Board of Peace (BoP), Nickolay Mladenov, menyoroti ketatnya pembatasan di perbatasan oleh Israel sebagai penghambat utama masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Dalam keterangannya kepada media, Mladenov menyebut penyaluran bantuan menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan. Kondisi ini membuat distribusi bantuan kepada warga sipil tidak berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan bahwa sistem distribusi bantuan yang sebelumnya digunakan kini sudah tidak berfungsi akibat dampak konflik. Hingga kini, mekanisme pengganti yang efektif belum tersedia.

Menurut Mladenov, pembatasan di perlintasan perbatasan, terutama terhadap barang yang dikategorikan sebagai “barang dwiguna”, menjadi kendala paling besar dalam pengiriman bantuan.

Kebijakan tersebut, kata dia, berdampak pada terbatasnya akses terhadap barang-barang penting, termasuk yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan dan kebutuhan dasar warga.

Selain itu, keberadaan pasukan Israel di dalam wilayah Gaza turut memperumit situasi. Ia menyebut lebih dari separuh wilayah masih berada dalam kendali militer Israel.

“Sistem distribusi bantuan sebelumnya hancur akibat perang. Alternatif efektif untuk menjangkau penduduk belum terbentuk, sehingga menimbulkan masalah logistik besar,” ucapnya.

Di sisi lain, Mladenov menilai perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan di Gaza mulai berkurang seiring dinamika kawasan yang terus berkembang.

Ia mengapresiasi komitmen pendanaan dari sejumlah negara anggota BoP, seperti Mesir, Amerika Serikat, dan negara-negara Teluk. Namun, menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar terealisasi dalam bentuk bantuan nyata di lapangan.

Lebih lanjut, ia mendorong percepatan pengiriman hunian sementara bagi warga terdampak serta menekankan pentingnya pemulihan sektor kesehatan.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya mengembalikan anak-anak yang terdampak konflik ke dunia pendidikan. Ia mengingatkan, gangguan pendidikan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masa depan mereka.