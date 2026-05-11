Borneo FC Bungkam Bali United, Persaingan Gelar Juara Membara!

Senin, 11 Mei 2026 - 22:13 WIB

Stadion Kapten I Wayan Dipta menjadi saksi bisu drama kejar-kejaran skor yang luar biasa pada Senin (11/5/2026) malam WIB.

Dalam laga bertajuk big match Super League 2025-2026, Borneo FC sukses mencuri poin penuh dari markas Bali United lewat kemenangan tipis namun krusial, 3-2.

Babak Pertama

Tuan rumah Bali United langsung tancap gas sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya manis, pada menit ke-21, Teppei Yachida berhasil menggetarkan jala gawang Borneo FC sekaligus membawa publik Bali bergemuruh.

Gol tersebut menjadi pembeda hingga turun minum, dengan keunggulan 1-0 untuk skuad Serdadu Tridatu.

Panggung Mariano Peralta

Memasuki babak kedua, "Pesut Etam" mengamuk. Hanya empat menit setelah laga dimulai kembali, Mariano Ezequiel Peralta menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Intensitas pertandingan pun naik berkali-kali lipat.

Drama mencapai puncaknya di 15 menit terakhir pertandingan. Menit 74,Borneo FC berbalik unggul lewat eksekusi penalti dingin dari Peralta. Hanya dua menit berselang Bali United sempat mendapat "nafas buatan" setelah pemain Borneo, Caxambu (Westherley Garcia), melakukan gol bunuh diri yang membuat skor kembali imbang 2-2.

Tak butuh waktu lama bagi Borneo untuk merespons. Juan Villa muncul sebagai pahlawan setelah memanfaatkan umpan matang dari Kaio untuk mengunci kemenangan menjadi 3-2 pada menit ke-79.

Klasemen Memanas

Kemenangan heroik ini bukan sekadar raihan tiga poin biasa bagi Borneo FC. Kini, tim asal Samarinda tersebut mengoleksi 75 poin, menyamai perolehan poin sang pemuncak klasemen, Persib Bandung.

Meski Maung Bandung masih berhak duduk di posisi teratas berkat keunggulan head-to-head, hasil ini memastikan perburuan gelar juara Super League 2025-2026 akan berlangsung panas hingga pekan terakhir!

Susunan Pemain

Bali United (4-4-3): Mike Hauptmeijer; Thijmen Goppel (Rizky Dwi Febrianto 73’), Bagas Adi Nugroho (Jens Raven 87’), Joao Ferrari, Ricky Fajrin; Teppei Yachida, Tim Receveur, I Kadek Agung Widnyana (Brandon Wilson 84’); Rahmat Arjuna (Mirza Mustafic 87’), Boris Kopitovic, Irfan Jaya (Maouri Simon 73’)

Pelatih: Johnny Jansen

Borneo FC (4-3-3): Nadeo Argawinata; Alfharezzi Buffon (Ardi Idrus 90+5’), Christophe Nduwarugira, Jose Cleylton (Kaio Nunes 46’), Westherley Caxambu; Juan Villa (Ahmad Agung 90+6’), Rivaldo Pakpahan, Kei Hirose; Mariano Peralta, Koldo Obieta (Mouhamad Anez 84’), Muhammad Sihran (Komang Teguh 46’)

Pelatih: Fabio Lefundes