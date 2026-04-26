Ketat! Klasemen Super League Usai Borneo FC Kalahkan Semen Padang

Borneo FC sukses mengamankan poin penuh setelah menundukkan Semen Padang dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu malam.

Kemenangan ini terasa krusial bagi tim berjuluk Pesut Etam, karena tambahan tiga poin ini membuat Borneo FC kini mengoleksi 66 poin, menyamai perolehan poin sang pemuncak klasemen, Persib Bandung.

Momentum ini tercipta setelah pada laga sebelumnya Persib dipaksa berbagi angka usai ditahan imbang tanpa gol oleh Arema FC.

Bagi Borneo FC, kemenangan ini menjadi modal berharga sekaligus pemberi tekanan psikologis bagi Persib Bandung dalam perebutan takhta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini

Sementara Kekalahan telak ini membuat posisi Semen padang semakin terpuruk di zona degradasi. Hingga pekan ini, Kabau Sirah masih tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan torehan 20 poin. Jika tidak segera berbenah di sisa musim, ancaman turun kasta ke Liga 2 semakin nyata bagi tim kebanggaan masyarakat Sumatera Barat tersebut.

Jalannya Pertandingan

Tampil di depan ribuan pendukung fanatiknya, Borneo FC langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Tekanan konstan yang dilancarkan tuan rumah langsung membuahkan hasil pada menit ke-9.

Berawal dari skema serangan yang rapi, Komang Teguh berhasil memecah kebuntuan dan membawa Borneo unggul 1-0.

Gol cepat tersebut meningkatkan rasa percaya diri para pemain Pesut Etam. Mereka terus mendikte permainan dengan variasi serangan dari sektor sayap yang merepotkan pertahanan lawan.

Hasilnya, pada menit ke-39, striker tajam asal Brasil, Kaio Nunes, sukses menggandakan keunggulan. Memanfaatkan kelengahan barisan belakang Semen Padang yang kehilangan konsentrasi, Nunes melepaskan tembakan akurat yang mengubah skor menjadi 2-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Semen Padang yang dijuluki Kabau Sirah mencoba bangkit. Pelatih tim tamu melakukan sejumlah perubahan strategi untuk meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan.

Namun, kedisiplinan lini belakang Borneo FC yang tampil dengan pertahanan solid membuat peluang-peluang tim tamu selalu kandas sebelum masuk ke kotak penalti.

Alih-alih memperkecil kedudukan, Semen Padang justru kembali kebobolan di penghujung laga. Pada menit ke-90+4, Koldo Obieta Alberdi menyempurnakan kemenangan tuan rumah menjadi 3-0 lewat penyelesaian akhir yang tenang.

Skor 3-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.