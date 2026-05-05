Borneo FC Pepet Persib Usai Gasak Persita 2-0

Selasa, 5 Mei 2026 - 22:01 WIB

Borneo FC sukses mengamankan tiga poin krusial setelah membungkam Persita Tangerang dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion Segiri, Selasa (5/5/2026) malam WIB.

Hasil tersebut membuat Pesut Etam menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen.

Meski sama-sama mengoleksi 72 poin, Borneo FC hanya kalah secara head-to-head, membuat sisa musim ini dipastikan bakal menjadi "balapan" yang menegangkan hingga pekan terakhir.

Peralta Pecah Kebuntuan

Sejak peluit pertama dibunyikan, tensi tinggi langsung tersaji. Kedua tim saling jual beli serangan demi memburu gol cepat.

Namun, publik Samarinda baru bersorak di menit ke-36.

Adalah Peralta yang menjadi bintang pembuka. Lewat sebuah sepakan terukur dari luar kotak penalti, bola meluncur deras tanpa mampu dibendung kiper Persita.

Peralta hampir saja menggandakan keunggulan empat menit berselang, namun kali ini kiper Igor tampil sigap memotong arah bola. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Kartu Merah

Memasuki babak kedua, Persita yang dijuluki Pendekar Cisadane mencoba bangkit. Peluang emas sempat didapat Hokky Caraka di menit ke-54, namun sayangnya sepakan striker muda itu masih melambung tipis di atas mistar.

Petaka bagi tim tamu datang di menit ke-57. Rayco Rodriguez Medina terpaksa mandi lebih cepat setelah wasit menghadiahi kartu merah.

Kalah jumlah pemain membuat anak asuh Carlos Pena semakin tertekan dan hanya mampu mengandalkan serangan balik sporadis.Borneo FC tak menyia-nyiakan keunggulan pemain.

Gelombang serangan terus dialirkan ke jantung pertahanan lawan. Hasilnya, di menit ke-88, Muhammad Sirhan muncul sebagai pemasti kemenangan.

Sontekannya sukses menggetarkan jala Persita sekaligus mengunci skor menjadi 2-0.

Susunan Pemain:

Borneo FC: Nadeo Argawinata (C); Christophe Nduwarugira, Komang Teguh, Alfharezzi Buffon, Garcia Nogueira, Juan Felipe Ruiz, Kei Hirose, Rivaldo Pakpahan, Kaio Nunes Ferreira, Koldo Obieta Alberdi, dan Mariano Peralta.

Pelatih: Fabio Lefundes

Persita: Igor Rodrigues; Charisma Fathoni Am, Javlon Guseynov, Mario Jardel, Muhammad Toha (C), Tamirlan Kozubaev, Esal Sahrul Muhrom, Zulfan Djiaulhaq Mukti, Pablo Ganet, Andrejic Aleksa, dan Rayco Rodriguez Medina.

Pelatih: Carlos Pena