Borneo FC Rahasiakan Taktik di 2 Laga Pamungkas Super League

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes enggan berbicara banyak soal taktik timnya sayang kini dalam persaingan ketat dengan Persib Bandung untuk merebut gelar juara Super League 2025/2026.

"Saya masih mempunyai dua laga sisa. Jadi, tidak boleh tahu rahasianya sekarang,” ujar Fabio Lefundes.

Yang pasti, menurut Lefundes, skuadnya harus dapat mempertahankan performa positif demi menuntaskan dua laga terakhir mereka yakni kontra Persijap, Minggu (17/5), dan Malut United, Sabtu (23/5), dengan kemenangan.

Juru taktik asal Brasil tersebut yakin anak-anak asuhnya mampu menunaikan misi. Apalagi, dia menilai timnya mempunyai mental tangguh dan kemampuan untuk mendobrak pertahanan lawan.

Itulah yang membuat Lefundes tidak terlalu mengeluhkan banyaknya peluang terbuang kala Borneo menaklukkan tuan rumah Bali United 3-2, Senin (11/5).

Pada pertandingan itu, secara statistik, Bali United mencatatkan 49 persen penguasaan bola, sementara Borneo FC unggul tipis dengan 51 persen.

Namun, Bali United lebih agresif dalam total 16 kali percobaan tembakan dengan, sedangkan Borneo hanya mencatatkan 10 tembakan sepanjang laga.

"Saya ingat bahwa kami adalah tim dengan serangan terbaik di kompetisi ini. Kalau saya marah, mereka akan bilang: 'orang ini gila, kita sudah cetak banyak gol dan dia masih mengeluh'," tutur dia.

Di klasemen sementara Super League 2025/2026, Borneo FC berada di posisi kedua dengan koleksi 75 poin dari 32 laga, sama dengan yang dikantongi pemuncak klasemen, Persib.

Persib masih menjadi nomor satu lantaran unggul "head to head" dari Borneo.

Dengan demikian, agar dapat merengkuh trofi kampiun musim ini, Borneo wajib menumbangkan dua lawan pamungkasnya di liga dan Persib "terpeleset" di dua pertandingan terakhirnya versus PSM, Minggu (17/5), dan Persijap, Sabtu (23/5).