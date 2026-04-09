Borong Bus Listrik Produk Lokal, Prabowo Puji Langkah Pemprov Jateng

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Presiden Prabowo Subianto pada peresmian bus listrik PT VKTR Sakti Industries (VKTS) di Kabupaten Magelang, Kamis (9/4/2026). (Foto: Dok - Pemprov Jateng)

Presiden Prabowo Subianto secara khusus memuji Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) yang telah memesan puluhan bus listrik PT VKTR Sakti Industries (VKTS) di Kabupaten Magelang.

Presiden Prabowo Subianto berharap langkah serupa diikuti pemerintah daerah lain dengan membeli produk dalam negeri.

"Saya terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah," katanya saat meresmikan fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Kamis (9/4/2026).

Peresmian ini menandai penguatan industri kendaraan listrik nasional sekaligus dorongan terhadap transisi energi bersih dan kemandirian energi.

"Kita harapkan dari pemerintah daerah lain juga akan bersikap dan membeli produk bangsa kita sendiri, produk Tanah Air," katanya.

Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Anindya Bakrie mengatakan, perusahaan di Magelang ini memiliki kapasitas produksi 3.000 unit bus dan truk listrik per tahun, dengan potensi ekspansi hingga 10.000 unit per tahun.

Menurut dia, kapasitas itu menjadi langkah awal untuk masuk ke pasar kendaraan komersial nasional yang besar, dengan populasi bus sekitar 280 ribu unit dan truk mencapai 6,5 juta unit.

Ia menilai elektrifikasi kendaraan komersial akan memberi dampak ekonomi signifikan.

"Kalau seluruh bus dan truk itu terelektrifikasi menjadi kendaraan listrik, ini bisa menghemat buat Indonesia sekitar 5 miliar dolar AS per tahun dari subsidi BBM," katanya.

Ia menambahkan, pengembangan bus dan truk listrik bukan hanya soal bisnis perusahaan, melainkan bagian dari kebangkitan industri otomotif lokal berbasis listrik.

Perusahaan VKTR, katanya, terus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen pada 2025 dan target mendekati 60 persen tahun ini.

Keberadaan fasilitas perakitan di Magelang diharapkan memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Jawa Tengah.