Bos BI Beberkan Dua Alasan Rupiah Melemah ke Prabowo

Perry Warjiyo menyampaikan penyebab pelemahan rupiah usai ratas dengan Presiden Prabowo di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita)

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penyebab nilai rupiah melemah belakangan ini. Menurutnya, saat ini ada dua alasan yang membuat rupiah mengalami undervalue di tengah kondisi perekonomian yang tumbuh.

"Tadi dibahas dan mendapatkan arahan mengenai nilai tukar, bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu undervalue. Undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat," kata Perry kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Perry menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada kuartal I 2026, inflasi yang rendah, cadangan devisa yang kuat, serta kredit yang tumbuh tinggi seharusnya menjadi dasar untuk menunjukkan rupiah akan stabil dan menguat.

Namun demikian, ia mengungkapkan dalam jangka pendek terdapat tekanan terhadap nilai tukar hingga menembus level Rp17.400 per dolar AS.

"Sebabnya ada dua yaitu faktor global, dan kemudian pada faktor musiman," ucapnya.

Perry menjelaskan faktor global yang dimaksud antara lain harga minyak yang tinggi, suku bunga Amerika Serikat yang meningkat, serta imbal hasil obligasi US Treasury tenor 10 tahun yang tinggi hingga 4,47 persen. Selain itu, ia menyebut mata uang dolar yang mengalami penguatan.

"Dan pak Menko (Perekonomian) tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Perry juga menjelaskan adanya faktor musiman. Dalam beberapa bulan terakhir, permintaan terhadap dolar AS mengalami peningkatan.

"Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jamaah haji. Tapi Rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu," jelasnya.

Sebelumnya, mata uang Garuda ditutup di zona merah pada perdagangan Selasa (5/5/2026) sore. Nilai tukar rupiah melemah 30 poin atau 0,17 persen ke level Rp17.424 per dolar AS.

Pergerakan rupiah sudah tertekan sejak pembukaan. Sepanjang perdagangan, mata uang domestik tersebut sempat menyentuh level terendah di Rp17.455 per dolar AS.

Pelemahan rupiah sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang merespons dolar AS secara bervariasi. Yuan China tercatat melemah 0,16 persen, diikuti ringgit Malaysia yang terkoreksi 0,18 persen, dan yen Jepang yang turun tipis 0,03 persen.

Namun, beberapa mata uang di kawasan justru menguat. Peso Filipina naik 0,03 persen, dolar Singapura menguat 0,02 persen, dan won Korea Selatan mencatat penguatan tertinggi sebesar 0,37 persen.

Sentimen Perang AS dan Iran

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi menyatakan tekanan terhadap rupiah dipicu oleh penguatan dolar AS di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi sentimen pasar.

"Sentimen pasar masih rapuh setelah eskalasi militer antara AS dan Iran yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global. Kondisi ini mendorong dolar AS menguat dan menekan mata uang emerging market, termasuk rupiah," papar Ibrahim.

Ketegangan di kawasan Teluk meningkat setelah pasukan Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan pada awal pekan ini. Menurut Ibrahim, kondisi tersebut turut memengaruhi ekspektasi kebijakan moneter bank sentral AS.