Bos BP BUMN Minta Maaf Usai Insiden Maut Kecelakaan KA di Bekasi Timur

Mobil ambulans terparkir saat evakuasi kecelakaan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dengan kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam. (Foto: Antara/Paramayuda)

Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, menyampaikan permohonan maaf terbuka menyusul insiden maut yang melibatkan KA 4 Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Dony menegaskan bahwa nyawa dan kesehatan korban adalah prioritas yang melampaui urusan teknis operasional jalur.

"Atas nama pribadi maupun BP BUMN serta Danantara, kami mengucapkan duka yang mendalam dan permohonan maaf atas musibah yang terjadi," ujar Dony dalam keterangan resminya.

Pria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara ini menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat. Menurutnya, pemulihan jadwal kereta tidak boleh mengesampingkan kualitas pelayanan medis bagi para penyintas.

"Fokus utama kami saat ini bukan hanya pemulihan operasional, tetapi memastikan setiap individu yang terdampak mendapatkan penanganan yang paling cepat dan terbaik," tegasnya.

Korban Jiwa Bertambah

Berdasarkan data terbaru di lapangan, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak empat orang, yang seluruhnya merupakan penumpang KRL.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) pun menyatakan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan akibat petaka di perlintasan Bekasi ini.

Jakarta Lumpuh, Keberangkatan KAJJ Dihentikan

Dampak dari proses evakuasi besar-besaran ini, aktivitas di dua stasiun utama ibu kota lumpuh total. PT KAI resmi menghentikan sementara seluruh perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.

VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa sterilisasi jalur diperlukan agar tim gabungan bisa bekerja maksimal di titik tabrakan.

"Seluruh perjalanan KAJJ dari Gambir dan Pasarsenen sementara kami hentikan. Ini demi mendukung proses penanganan di lokasi dan memastikan aspek keselamatan perjalanan di masa darurat ini," jelas Anne.

Hingga Selasa (28/4/2026) dini hari, tim gabungan dari Basarnas, TNI-Polri, dan teknisi KAI masih terus berjibaku di lokasi kejadian. Masyarakat diimbau untuk mencari alternatif transportasi lain atau memantau kanal resmi KAI terkait perubahan jadwal keberangkatan esok hari.