Bos BP BUMN: Penyelamatan Korban Tabrakan KA Bekasi Prioritas Mutlak

Tragedi tabrakan maut di perlintasan Bekasi Timur langsung direspons cepat oleh jajaran petinggi negara. Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, menegaskan bahwa penyelamatan nyawa korban adalah hukum tertinggi yang mengalahkan urgensi lainnya.

Penegasan ini disampaikan Dony saat meninjau langsung lokasi ringseknya kereta di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) dini hari. Ia tak datang sendiri, melainkan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.

"Fokus utama kami saat ini bukan hanya pemulihan operasional jalur, tetapi memastikan setiap individu yang terdampak mendapatkan penanganan yang paling cepat dan terbaik," tegas Dony di hadapan awak media.

Kehadiran tiga tokoh tersebut tepat pada pukul 00.00 WIB menjadi representasi langsung kehadiran pemerintah di tengah duka masyarakat. Dony menyampaikan permohonan maaf terbuka atas nama instansi negara terkait insiden yang melibatkan KRL Commuter Line dan kereta api jarak jauh tersebut.

"Atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah, BP BUMN serta Danantara, kami mengucapkan duka yang mendalam dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas musibah yang terjadi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dony menggarisbawahi instruksi langsung dari Presiden bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas mutlak. Seluruh sumber daya dan energi di bawah naungan BUMN kini dikerahkan secara penuh untuk menjamin layanan medis bagi para korban berjalan cepat, tepat, dan tanpa kendala birokrasi.

Seusai berdialog dengan tim evakuasi yang masih berjibaku di lapangan, ia kembali menekankan komitmennya. "Sekali lagi kami memohon maaf atas ketidaknyamanan dan musibah ini. Keselamatan dan kepercayaan masyarakat adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar."

Layanan Informasi Darurat KAI

Guna meredam kepanikan dan menghindari simpang siur informasi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah membuka saluran komunikasi resmi. Bagi keluarga yang ingin memastikan kondisi kerabatnya yang berada di dalam kereta nahas tersebut, dapat segera menghubungi:

WhatsApp: 0811-2223-3121

0811-2223-3121 Call Center: 121

Sebagai pengingat, petaka pada Senin malam itu bermula saat KRL Commuter Line tujuan Cikarang tengah berhenti di Jalur 1. Tanpa diduga, sebuah kereta jarak jauh dari arah barat meluncur di rel yang sama dan langsung menghantam keras bagian belakang KRL.

Hingga Selasa dini hari, KAI bersama tim gabungan masih memfokuskan seluruh kekuatan untuk mengevakuasi sisa penumpang dan awak sarana di lapangan.