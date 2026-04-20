Bos Dewa United Kecam Tendangan ‘Kungfu’ Fadly Alberto, Siap Tempuh Jalur Hukum

Presiden klub Dewa United Banten FC, Ardian Setya Negara, mengutuk keras insiden kekerasan yang melibatkan pemain EPA U-20 Bhayangkara Presisi Lampung FC, Fadly Alberto Hengga, dalam laga di Stadion Citarum, Minggu (19/4/2026).

Fadly, yang juga pernah membela Timnas Indonesia U-17, kedapatan melakukan tendangan ala kungfu ke salah satu pemain Dewa United. Aksi tersebut membuat korban terjatuh dan langsung menjadi sorotan setelah videonya beredar luas di media sosial.

“Jujur saya sangat kecewa. Seharusnya kompetisi usia muda ini menjadi tempat pembelajaran, bukan ajang kekerasan,” kata Ardian dalam keterangan tertulis kepada awak media, di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ardian menilai klub, dalam hal ini Bhayangkara FC, semestinya bertanggung jawab dalam membina moral dan adab pemain, bukan hanya mengejar prestasi di level usia muda.

“Dari awal saya sudah bilang ke dirtek akademi saya, di kompetisi EPA ini bukan untuk mencari juara, tapi mencari bakat-bakat muda yang bisa bermain untuk tim utama’,” ujar Ardian.

Terkait insiden tersebut, Ardian memastikan akan menempuh jalur hukum. Selain Fadly Alberto, beberapa pemain dan ofisial Bhayangkara FC U-20 juga disebut terlibat, yakni Ahmad Catur Prasetyo, Agilah Aljundi, serta Ferdiansyah yang merupakan bagian dari tim kepelatihan.

“Saya akan proses secara hukum untuk semua yang melakukan kekerasan, karena bukan hanya pemain, tapi ada juga coach yang melakukan pemukulan. Biar menjadi pembelajaran untuk semua,” katanya.

Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U-20 yang juga mantan juru racik Timnas U-17, Nova Arianto sudah sempat berbicara mengenai insiden yang melibatkan salah satu pemain asuhannya, Fadly Alberto Hengga. Nova pun menyayangkan kejadian tersebut.

"Melihat yang terjadi di pertandingan EPA U-20 pastinya menjadi kejadian yang sangat disayangkan dan pastinya apa pun situasi dan alasannya, kejadian itu bukan menjadi contoh yang baik untuk dicontoh pemain lainnya," ujar Nova.