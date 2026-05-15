Bos Ducati Senang Lihat Pecco Tersenyum Lagi

Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, senang bisa melihat pembalapnya, Francesco "Pecco" Bagnaia tersenyum lagi.

Pecco sukses finis kedua saat sprint race MotoGP Prancis pekan lalu. Ini menjadi ketiga kalinya berurutan Pecco meraih podium kedua saat balapan hari Sabtu.

Bagnaia juga meraih pole position saat kualifikasi balapan di Sirkuit Le Mans. Dia cuma sial karena crash saat main race.

Meski begitu, Gigi tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena Marc Marquez cedera hingga harus absen entah sampai berapa lama.

"Di satu sisi, kami telah menemukan kembali Pecco dan senyumnya, di sisi lain, ada penyesalan karena tidak bisa menyertakan Marc bersama kami di Montmelo mengetahui bahwa kami akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, kami sudah tidak sabar untuk melihatnya kembali ke lintasan bersama kami," kata Dall'Igna seperti dikabarkan GPOne.

"Kami mengirimkan harapan terbaik kami kepada Juara kami agar ia bisa pulih dengan cepat dan total, dengan pelukan hangat dari seluruh tim!" kata dia menambahkan.

Kembali kompetitifnya Pecco menjaga Ducati tetap sebagai raja MotoGP dalam beberapa musim terakhir.

Di tengah ancaman Aprilia yang saat ini menguasai klasemen, Ducati siap bersaing menjaga tahkta tertinggi balap motor MotoGP bersama Pecco sambil menunggu Marquez kembali.

Marc Marquez cedera bahu dan kaki hingga harus melakukan dua kali operasi. Baby Alien crash di saat sprint race dan tak bisa start saat main race.