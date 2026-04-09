Bos Rokok Haji Her Diperiksa KPK, Penyidik Dalami Praktik Cukai di DJBC

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha rokok Khairul Umam atau dikenal sebagai Haji Her, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Diketahui, Haji Her tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada siang hari. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya juga memanggil dua orang saksi lainnya, yakni seorang wiraswasta berinisial WLG dan pegawai Bea Cukai berinisial SA.

Berdasarkan catatan KPK, tercatat saksi SA sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada pukul 09.46 WIB.

Budi menuturkan penyidik akan mendalami dan menganalisis setiap keterangan yang diberikan para saksi, khususnya terkait praktik yang dilakukan perusahaan rokok dalam pengurusan kepabeanan dan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Ini kan banyak ya beberapa pengusaha rokok yang sedang dipanggil, dimintai keterangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/4/2026)

KPK juga bakal menelusuri kemungkinan adanya praktik di luar prosedur operasional standar (SOP), termasuk dugaan aliran uang atau pemberian dana dari pengusaha kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai.

“Nanti kita akan dalami, kita akan analisis setiap keterangan yang diberikan oleh para pengusaha rokok tersebut,” tutur Budi.

Kasus ini bermula dari dugaan praktik suap yang melibatkan produsen rokok dengan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Para pelaku diduga memberikan suap untuk mengakali ketentuan cukai.

Pengusutan perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026. Dari operasi tersebut, sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satunya adalah Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, yang kemudian ditahan pada 27 Februari 2026. Selain itu, turut ditetapkan beberapa tersangka lain, termasuk pejabat di DJBC dan pihak swasta.

Mereka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pembelian pita cukai dengan tarif lebih rendah dalam jumlah besar. Padahal, terdapat perbedaan tarif antara produk rokok industri rumahan manual dan yang diproduksi menggunakan mesin.