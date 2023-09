BP dan Shell Berani Turunkan Harga BBM, Pertamina Nanti Dulu

Bisa jadi lantaran minyak dunia masuk tren turun, BP dan Shell memangkas BBM dagangannya. Termasuk BP 90 yang sekelas Pertalite, turun Rp430 menjadi Rp14.890/liter,

Harga BP 90 Rp14,890?liter itu, berlaku mulai 14 September 2022 di kawasan Jabodetabek. Harga sebelumnya, yakni 1 September 2022, BP 90 dipatok Rp15.320/liter.

Asal tahu saja, BP 90 adalah BBM yang memiliki angka Research Octane Number (RON) 90 yang sekelas dengan Pertalite milik Pertamina.

"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," dikutip dari laman resmi BP, Kamis (15/9/2022).

Sedangkan harga BP 92 juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 15.420/liter menjadi Rp 14.990/liter. Sementara, BP 95 dan BP Diesel, harganya masih sama yakni Rp16.130/liter dan Rp17.990/liter.

Pada 1 September 2022 lalu, BP juga telah melakukan penyesuaian harga. Untuk BP 90 turun dari sebelumnya Rp 15.850/liter menjadi Rp15.320/liter.

Sebelumnya, Pertamina telah mengumumkan harga baru untuk BBM jenis solar, Pertalite, dan Pertamax pada 3 September kemarin. Lalu bagaimana perbandingannya dengan harga BBM di SPBU swasta lainnya?

Sejak Sabtu kemarin harga BBM jenis solar di SPBU Pertamina naik menjadi Rp 6.800 per liter, lalu Pertalite naik menjadi Rp 10.000/liter, dan Pertamax naik jadi Rp 14.500/liter. Harga baru ini berlaku mulai pukul 14.30 WIB hari ini.

Sementara itu VIVO dan Shell juga sudah menerapkan perubahan harga yang dilakukan secara rutin pada awal bulan kemarin. Namun untuk perubahan harganya justru turun, meskipun sebelumnya Shell dann VIVO sudah menaikkan harga saat Pertamina tidak menaikkan harga BBM.

Berikut perbandingan harga BBM di SPBU milik Pertamina, VIVO, dan Shell.1. BP 90: Rp14.890/liter2. BP 92: Rp14.990/liter3. BP 95: Rp16.130/liter4. BP Diesel: Rp17.990/liter.

Harga BBM VIVORevvo 89 Rp10.900 per liter.Revvo 92 Rp15.400 per liter.Revvo 95 Rp16.100 per liter.

Harga BBM ShellShell Super RON 92 Rp15.420-Rp15.750 per liter.Shell V-Power RON 95 Rp16.130-Rp16.470 per liter.Shell V-Power Diesel CN 51 Rp18.310 per liter.Shell V-Power Nitro+ RON 98 Rp16.150 per liter.

Harga BBM PertaminaSolar Rp6.800/literPertalite RON 90 Rp10.000/literPertamax RON 92 Rp14.500/literPertamax Turbo RON 98 Rp15.900/literDexlite CN 51 Rp17.100/literPertamina Dex CN 53 Rp17.400/liter