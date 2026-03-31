BPK Temukan Bocoran Anggaran Kementerian PU Rp1 Triliun, KPK Diminta Turun Tangan

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kebocoran anggaran atau kerugian negara senilai Rp1 triliun di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus diselidiki tuntas.

Bahkan, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan untuk menyelidiki temuan BPK tersebut.

"Jika sudah ada temuan BPK, sebenarnya aparat penegak hukum sudah bisa masuk untuk melakukan penyidikan, karena yang terjadi adalah audit terhadap satu aktivitas atau program kementerian yang seluruhnya menggunakan uang negara. Artinya jika audit BPK mengindikasikan ada kerugian negara, sebenarnya sudah harus masuk ke ranah penegakan hukum Tipikor," tutur Fickar kepada inilah.com, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, dengan mundurnya dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian PU, maka sudah terlihat adanya indikasi tindak pidana korupsi.

"Mundurnya dua dirjen, saya kira ini indikasi dari terjadinya Tipikor dalam proyek-proyek yang ditanganinya, karena itu penegak hukum atau KPK sudah bisa masuk ke ranah penyidikan," jelasnya.

Di sisi lain, Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah menyebut langkah yang diambil Menteri Dody sudah tepat, yakni tidak mencoba menutup-nutupi dugaan korupsi yang terjadi di kementeriannya.

"Langkah yang tepat untuk tidak intervensi atau coba menutupi tindakan yang diduga ada potensi pelanggaran hukum di dalamnya. Walaupun dalam konteks hukum kerugian itu tetap harus dibuktikan terlebih dahulu dan apa penyebabnya, agar kemudian tidak nafsu menghukumnya yang dikedepankan," ungkap Hery.

Ia menilai prinsip kehati-hatian tetap harus dikedepankan dalam pengelolaan anggaran. "Dan agar sahih, maka yang menilai hak tersebut haruslah dari corong BPK," pungkasnya.

Sebelumnya, dua pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya mundur dari jabatannya belum lama ini, menyusul adanya indikasi kerugian negara senilai Rp1 triliun yang terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara dan menjelaskan, pengunduran diri dua pejabat setingkat dirjen tersebut merupakan bagian dari upaya "bersih-bersih" yang sedang dilakukan di kementeriannya.

Menurut Dody, pemeriksaan terhadap kedua pejabat tersebut telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU sejak cukup lama. Namun pada tahap awal pemeriksaan, keduanya memilih mengundurkan diri dari jabatan.

"Memang ada pelanggaran, dan pelanggaran itu macam-macam. Mengarah kepada pelanggaran berat. Bisa gratifikasi, bisa perselingkuhan, bisa macam-macam," kata Dody.

Dia menjelaskan, keputusan mundur diambil sebelum kementerian menjatuhkan sanksi lebih lanjut, seperti pembebastugasan atau pemberhentian tidak hormat yang harus diajukan kepada Presiden.

"Pada saat pemeriksaan pertama, mereka memilih mengundurkan diri daripada saya bebas tugaskan atau diberhentikan dengan tidak hormat kepada Presiden," ujarnya.

Ia menegaskan, laporan mengenai kasus tersebut bahkan sudah lebih dulu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sebelum kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum.

"Prosesnya sudah lama, sudah kita laporkan ke Pak Presiden. Setelah mendapat lampu hijau, baru kita sampaikan ke kejaksaan," pungkasnya.