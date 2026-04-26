BPK Ungkap 356 IUP Ogah Jalankan Reklamasi Tambang, PNBP Melayang Nyaris Rp7 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 356 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang habis masa berlakunya, namun belum melakukan pemulihan fungsi lingkungan di area bekas tambang.

BPK mencatat indikasi kuat pemilik ratusan IUP tersebut menghindari tanggung jawab mereklamasi tambang seluas 6.561 hektare (ha), sehingga membuka peluang terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh pengusaha tambang.

Temuan itu terungkap setelah BPK menyelesaikan pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan atas kegiatan pertambangan di 22 pemerintah daerah (pemda).

“Terdapat indikasi 356 pemegang IUP habis masa berlaku belum memulihkan fungsi lingkungan pada area bekas tambang seluas kurang lebih 6.561,68 hektare,” tulis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 dari BPK, dikutip Minggu (26/4/2026).

Selain itu, BPK menemukan 30 pemilik IUP menjalankan aktivitas penambangan ilegal karena berada di luar izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan luas mencapai 1.007 ha. Sementara itu, 54 pemegang IUP menambang di kawasan hutan tanpa memiliki PPKH dengan luas mencapai 8.171 ha.

Selanjutnya, BPK menyoroti tidak dilakukannya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap 1.349 pemegang IUP. Alhasil, auditor pelat merah itu menyatakan ketaatan pertanggungjawaban pengelolaan lingkungan hidup tidak terpantau oleh pemerintah daerah.

Tak hanya itu, BPK mencatat sebanyak 1.429 pemegang IUP tidak mendaftar dan melaporkan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui aplikasi Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (Simpel). “Sehingga informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari aktivitas pertambangan tidak tersaji secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu,” tulis BPK.

Sebanyak 52 pemegang IUP juga ditemukan telah membuang air limbah melampaui baku mutu, sehingga terdapat potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. BPK juga menemukan kegiatan pertambangan tanpa izin alias ilegal di kawasan hutan seluas 496 ha, serta di luar kawasan hutan seluas 1.787 ha.

PNBP Raib Rp6,81 Triliun

Atas berbagai temuan tersebut, terjadi pencemaran serta kerusakan lingkungan dari kegiatan tambang mineral dan batu bara (minerba). Alhasil, BPK menghitung hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang bersumber dari denda administratif sebesar Rp6,81 triliun.

Untuk itu, BPK merekomendasikan gubernur atau bupati memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meningkatkan pengawasan serta menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperkuat pengawasan sektor lingkungan hidup dan pertambangan minerba.

Hingga Februari 2026, Kementerian ESDM mencatat jumlah izin tambang aktif mencapai 4.502 izin usaha, meningkat dibandingkan posisi November 2025 sebanyak 4.252 izin usaha.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, jumlah tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis izin pertambangan, yakni 26 kontrak karya (KK), 74 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), 3.818 IUP, 27 IUP khusus (IUPK), 15 izin pertambangan rakyat (IPR), serta 92 surat izin penambangan batuan (SIPB).

Dari total 3.818 IUP tersebut, terdapat 1.667 IUP untuk mineral logam dan batu bara (minerba) serta 2.151 IUP mineral nonlogam dan batu bara. Dari 1.667 IUP minerba, terdiri atas 841 IUP mineral logam dan 826 IUP batu bara.

Khusus untuk 841 IUP mineral logam, sebanyak 15 di antaranya merupakan IUP eksplorasi dan 826 lainnya merupakan operasi produksi. Sementara itu, 826 IUP batu bara terdiri dari 811 IUP operasi produksi dan 15 sisanya merupakan IUP eksplorasi.