BPKH Bangun Harapan Baru di Sigi, Kampung Haji Tumbuhkan Sentra Bibit Kakao

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkuat komitmennya dalam memberdayakan umat melalui peluncuran program Semarak Kewirausahaan Kampung Haji BPKH Sigi.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian Program Berkah Ramadhan 1447 H yang difokuskan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di Sulawesi Tengah.

Melalui program tersebut, masyarakat Kampung Haji BPKH Sigi mendapatkan pelatihan teknik pembibitan kakao, pengelolaan media tanam, manajemen nursery, hingga dukungan sarana dan prasarana penunjang usaha.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi produktif, BPKH juga membangun rumah pembibitan kakao yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan bibit unggul bagi masyarakat sekitar.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata optimalisasi nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BPKH untuk kemaslahatan masyarakat luas.

“Kami berharap program ini tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu membangun semangat kemandirian dan memperkuat ketahanan ekonomi warga dalam menghadapi tantangan masa depan. Melalui pembibitan kakao ini, kami ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Sigi,” ujarnya.

Program pemberdayaan ini juga menjadi bagian dari transformasi berkelanjutan Kampung Haji BPKH Sigi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pada 2018.

Kawasan tersebut sebelumnya dibangun melalui kolaborasi BPKH bersama Rumah Zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana.

Setelah menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat, BPKH kini melanjutkan kontribusinya melalui penguatan sektor ekonomi produktif berbasis potensi daerah.

Kehadiran program kewirausahaan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan warga di bidang pembibitan dan kewirausahaan, menumbuhkan semangat usaha mandiri, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif, sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat dalam membangun Kampung Haji.

Dalam kesempatan tersebut, BPKH juga menegaskan komitmennya dalam mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dana yang dikelola BPKH terdiri atas Dana Setoran Awal Haji dan Dana Abadi Umat (DAU).

Dana Setoran Awal Haji dikelola untuk memberikan nilai manfaat kepada jemaah melalui virtual account dan subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan program pemberdayaan masyarakat seperti di Sigi bersumber dari nilai manfaat DAU yang dialokasikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Sigi, Mohammad Rizal Intjenae, CEO Rumah Zakat Irvan Nugraha, tokoh masyarakat, serta pimpinan Majelis Zikir Nurul Khairaat, Habib Rotan. Melalui sinergi tersebut, Kampung Haji BPKH Sigi diharapkan berkembang menjadi kawasan yang semakin mandiri, produktif, dan sejahtera.