BPOM: Obat Pengembangan Baru yang Investasinya di Indonesia Bisa Diurus 50 Hari Kerja

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar saat memberikan keterangan di sela kunjungan ke RS Hasan Sadikin Bandung Jawa Barat, Kamis (17/4/2025). (Foto: Antara/Ricky Prayoga).

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menyebut pihaknya telah melakukan percepatan proses registrasi guna meningkatkan akses masyarakat terhadap obat.

Ia menjelaskan, jika sebelumnya pengesahan obat rata-rata membutuhkan waktu hingga 300 hari kerja, kini proses tersebut dipangkas menjadi lebih cepat. Khusus untuk obat berbasis reliance, waktu registrasi dipersingkat menjadi 90 hari kerja.

“Kemudian, untuk obat pengembangan baru oleh industri farmasi yang melakukan investasi di Indonesia, kami pangkas lagi menjadi cukup 50 hari kerja. Kalau baseline-nya dulu 300 hingga 350 hari,” kata Ikrar di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, untuk kategori life saving drugs, orphan drugs, obat program kesehatan nasional, investigational new drugs with local trial, serta first registration for pharma investment in Indonesia, proses registrasi ditargetkan tidak melebihi 100 hari kerja.

Ikrar menyebut, percepatan ini menunjukkan tren positif dalam kinerja BPOM. Sepanjang 2024 hingga 2026, terjadi peningkatan signifikan dalam penerbitan izin edar obat.

“Dari tahun 2024 sampai 2026, trennya meningkat. Pada 2024 rata-rata percepatannya 70,6 persen, tahun 2025 sebesar 76 persen, dan tahun 2026 hingga triwulan pertama mencapai 87,5 persen. Harapannya tentu bisa mencapai 100 persen percepatan,” ujarnya.

Di sisi lain, BPOM juga baru memperoleh pengakuan global sebagai WHO Listed Authority. Menurut Ikrar, capaian ini menempatkan BPOM sejajar dengan regulator obat terkemuka dunia.

“Dalam konteks global, hanya sekitar 10 regulator dari 196 negara yang mencapai posisi ini. Kita sudah selevel dengan FDA, Ministry of Food and Drug Safety, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Swissmedic, Health Canada, European Medicines Agency, Department of Health of Australian Government, dan Singapura,” ucapnya.

Ia menambahkan, pengakuan tersebut membawa dampak besar, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga ekonomi nasional.

“Dengan standar yang diakui dunia, produk yang diproduksi di Indonesia akan memiliki reputasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Ini tentu berdampak positif terhadap perekonomian,” tuturnya.

Hingga akhir 2025, BPOM telah menerbitkan 12.111 nomor izin edar (NIE) obat. Sebanyak 86,26 persen di antaranya, merupakan produk dalam negeri. Dominasi obat lokal, memperkuat ketersediaan obat aman bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan farmasi nasional.

Sejumlah obat generik pertama yang disetujui BPOM, meliputi obat kanker, obat jantung, obat diabetes, hingga obat tuberkulosis. BPOM menegaskan obat generik memiliki zat aktif, keamanan, dan khasiat yang setara dengan obat inovatif, namun dengan harga lebih terjangkau.

BPOM menyatakan percepatan registrasi obat berdampak langsung pada peningkatan akses layanan kesehatan, termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana 85 persen obat yang digunakan merupakan produk dalam negeri. Dengan akses obat yang lebih cepat dan aman, pemerintah berharap kualitas layanan kesehatan meningkat sekaligus menekan biaya pengobatan masyarakat.

“Yang paling penting, reputasi kita meningkat. Kita bukan lagi dianggap sebagai lembaga pelengkap, tetapi menjadi penentu,” pungkas Ikrar.